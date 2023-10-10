ГБР расследует 260 дел в отношении военкоматов и ВВК: 35 человек уже обвиняются
Вторник, 10 октября 2023, 10:52
В 2023 году Государственное бюро расследований расследует 260 дел, связанных с работой территориальных центров комплектования и военно-врачебных комиссий.
Источник: ГБР
Дословно: "Всего в этом году ГБР расследует 260 уголовных производств, связанных с работой терцентров комплектования и военно-врачебных комиссий. В суд уже направлен 21 обвинительный акт в отношении 35 человек. Также ГБР сообщило о подозрении еще 58 лицам".
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Детали: В ГБР также сообщили, что в рамках этих уголовных производств задокументированы факты получения должностными лицами взяток на сумму почти 4 млн гривен.
В бюро говорят, что суды арестовали имущество взяточников на сумму более 3,2 млн гривен.
Предыстория:
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