Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ГБР расследует 260 дел в отношении военкоматов и ВВК: 35 человек уже обвиняются

Александр ШумилинВторник, 10 октября 2023, 10:52
ГБР расследует 260 дел в отношении военкоматов и ВВК: 35 человек уже обвиняются

В 2023 году Государственное бюро расследований расследует 260 дел, связанных с работой территориальных центров комплектования и военно-врачебных комиссий.

Источник: ГБР

Дословно: "Всего в этом году ГБР расследует 260 уголовных производств, связанных с работой терцентров комплектования и военно-врачебных комиссий. В суд уже направлен 21 обвинительный акт в отношении 35 человек. Также ГБР сообщило о подозрении еще 58 лицам".

Реклама:

Детали: В ГБР также сообщили, что в рамках этих уголовных производств задокументированы факты получения должностными лицами взяток на сумму почти 4 млн гривен.

В бюро говорят, что суды арестовали имущество взяточников на сумму более 3,2 млн гривен.

 
ГБР

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 11 августа на заседании СНБО президент Владимир Зеленский решил уволить всех областных военкоматов.
  • В июле после скандала с одесским военкомом Евгением Борисовым, у которого УП нашла недвижимость и автопарк на миллионы долларов в Испании, в Украине начались проверки территориальных центров комплектования (военкоматов).
  • Зеленский сообщал, что дал срочное поручение создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны Украины генерала Александра Павлюка вместе с правоохранительным блоком и вместе с НАПК для проверки всех военкоматов в Украине.

Темы: армия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Полтавской ОВО показали последствия атаки на Миргород

Данилов призывает украинцев не пачкаться месседжами "актеров-разведчиков", которых кормит ФСБ

Германия возвращает контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией

В Минэнерго опровергли введение графиков отключения электроэнергии

Иран заявил, что ХАМАС готов освободить заложников, если Израиль не будет бить по Газе

видеоНАБУ отстранило директора своего одесского управления: получил награду от Кивалова

Все новости...
армия
Белый дом: США не собираются вводить войска в Израиль
"Мой самый большой страх и задача – чтобы цена, которую заплатили мои друзья, была не зря" – Роман Лозинский
СМИ: Германия и Франция советуются по решению разногласий в энергетике и обороне
Последние новости
21:29
Зеленский поговорил с президентом Финляндии о безопасности и "формуле мира"
21:27
Россияне атаковали Херсонщину с пяти истребителей
21:18
Украина готовила стратегию иска против РФ за большое вторжение еще осенью 2021 года – юрсоветник
21:13
Зеленский обсудил с Трюдо достройку музея Голодомора и эвакуацию украинцев из Газы
21:02
"Укрпочта" заказала разработку системы перевода денег: потратят 82 миллиона
20:37
фотоДаже не разворачивая: ИИ расшифровал древний свиток времен извержения Везувия
20:36
В Херсоне все дома подключили к водоснабжению после обстрела накануне
20:31
Обмен ламп накаливания: ОСМД, больницы и школы уже получили 1 миллион LED-ламп
19:59
фотоВ Полтавской ОВО показали последствия атаки на Миргород
19:54
Евросоюз создал "воздушный мост" для гумпомощи Газе
Все новости...
Реклама: