ГБР расследует 260 дел в отношении военкоматов и ВВК: 35 человек уже обвиняются

В 2023 году Государственное бюро расследований расследует 260 дел, связанных с работой территориальных центров комплектования и военно-врачебных комиссий.

Источник: ГБР

Дословно: "Всего в этом году ГБР расследует 260 уголовных производств, связанных с работой терцентров комплектования и военно-врачебных комиссий. В суд уже направлен 21 обвинительный акт в отношении 35 человек. Также ГБР сообщило о подозрении еще 58 лицам".

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Детали: В ГБР также сообщили, что в рамках этих уголовных производств задокументированы факты получения должностными лицами взяток на сумму почти 4 млн гривен.

В бюро говорят, что суды арестовали имущество взяточников на сумму более 3,2 млн гривен.

ГБР

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