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Генштаб: росіяни активізувалися на Авдіївському напрямку

Тетяна ОлійникВівторок, 10 жовтня 2023, 20:48
Генштаб: росіяни активізувалися на Авдіївському напрямку
Мапа бойових дій deepstatemap

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 10 жовтня повідомив, що російська армія на Авдіївському напрямку силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин активізувала наступальні дії.

Джерело: зведення Генштабу

Деталі: Йдеться про наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області.

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Також на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 16 атак ворога в районі Синьківки та 5 атак біля Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 5 атак ворога біля Макіївки Луганської області.

Захисники відбили атаки противника на Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Часів Яр, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 9 атак ворога в районах Мар’їнки Донецької області.

Також на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаки ворога в районах населених пунктів Інженерне та Вербове Запорізької області.

Дослівно: "Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби відбулось 75 бойових зіткнень. Також, російська федерація завдала удару зенітною керованою ракетою С-300 по цивільним будинкам в населеному пункті Великий Бурлук Харківської області.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах".

Деталі: Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 - по зенітно-ракетним комплексам росіян. Також знищили російський винищувач Су-25 та 7 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 артилерійських засобів та станцію РЕБ противника.

Теми: ГенштабвійнаобстрілАвдіївка
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