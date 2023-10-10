Генштаб: россияне активизировались на Авдеевском направлении

Генштаб ВСУ в вечерней сводке 10 октября сообщил, что российская армия на Авдеевском направлении силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировала наступательные действия.

Источник: сводка Генштаба

Детали: Речь идет о наступательных действиях в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области.

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Также на Купянском направлении украинские воины отразили 16 атак врага в районе Синьковки и 5 атак возле Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 5 атак врага возле Макеевки Луганской области.

Защитники отбили атаки противника на Бахмутском направлении в районах населенных пунктов Часов Яр, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

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На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 9 атак врага в районах Марьинки Донецкой области.

Также на Запорожском направлении Силы обороны отразили атаки врага в районах населенных пунктов Инженерное и Вербовое Запорожской области.

Дословно: "В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта".

В течение суток произошло 75 боевых столкновений. Также российская федерация нанесла удар зенитной управляемой ракетой С-300 по гражданским домам в населенном пункте Большой Бурлук Харьковской области.

Всего враг нанес 2 ракетных и 62 авиационных удара, совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам".

Детали: Авиация Сил обороны в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 - по зенитно-ракетным комплексам россиян. Также уничтожили российский истребитель Су-25 и 7 разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, состав боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств и станцию РЭБ противника.