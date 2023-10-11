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Во Львове проверят областной ТЦК и СП. Там избили и затащили силой мужчину

Алена МазуренкоСреда, 11 октября 2023, 15:40
Во Львове проверят областной ТЦК и СП. Там избили и затащили силой мужчину
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Львовский областной ТЦК и СП назначил служебную проверку из-за видео, на котором люди в военной форме избивают гражданского мужчину.

Источник: служба связей с общественностью Львовского областного ТЦК и СП, Varta1

Дословно: "Сетью интернет распространяется информация о возникновении конфликтной ситуации между гражданским населением и гражданами в военной форме.

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Командование Львовского ОТЦК и СП осуществляет мероприятия по установлению обстоятельств данного случая.

Назначена служебная проверка".

Детали: В соцсетях, которые распространяют видео, утверждается, что "мужчина приехал из столицы и силой задержали его в центре Львова".

ВИДЕО ДНЯ

Отмечается, что "ночью в ТЦК якобы провели медобследование мужчине, а на утро его доставили на полигон в Ровенской области".

10 октября львовские медиа сообщили, что начальник Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) 41-летний полковник, герой Украины Денис Чаюк был уволен с должности.

Чаюка назначили на должность заместителя командира одной из воинских частей.

Напомним: 

  • 9 октября в сети появилось видео избиения мужчины в военкомате Черновцов на глазах у полицейских в июле прошлого года, правоохранители приобщили его к производству и проводят проверку.
  • 7 октября в сети появилось видео, на котором в Тернополе работники ТЦК силой заталкивали в микроавтобус мужчин, а в областном ТЦК и СП назначили служебную проверку.
  • 8 октября было опубликовано еще одно видео с вероятным избиением мобилизованных в одном ТЦК Тернополя, на что мэр города Сергей Надал обратился к руководству городского ТЦК. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что увидел в сети "кадры с избиением мобилизованных", его ведомство начинает проверку.

Темы: ЛьвовТЦКЛьвовщина
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