Во Львове проверят областной ТЦК и СП. Там избили и затащили силой мужчину
Львовский областной ТЦК и СП назначил служебную проверку из-за видео, на котором люди в военной форме избивают гражданского мужчину.
Источник: служба связей с общественностью Львовского областного ТЦК и СП, Varta1
Дословно: "Сетью интернет распространяется информация о возникновении конфликтной ситуации между гражданским населением и гражданами в военной форме.
Командование Львовского ОТЦК и СП осуществляет мероприятия по установлению обстоятельств данного случая.
Назначена служебная проверка".
Детали: В соцсетях, которые распространяют видео, утверждается, что "мужчина приехал из столицы и силой задержали его в центре Львова".
Отмечается, что "ночью в ТЦК якобы провели медобследование мужчине, а на утро его доставили на полигон в Ровенской области".
Відео нібито із Львівського ТЦК, яке поширюють у соцмережах pic.twitter.com/LTLb75tIHI— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 11, 2023
10 октября львовские медиа сообщили, что начальник Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) 41-летний полковник, герой Украины Денис Чаюк был уволен с должности.
Чаюка назначили на должность заместителя командира одной из воинских частей.
Напомним:
- 9 октября в сети появилось видео избиения мужчины в военкомате Черновцов на глазах у полицейских в июле прошлого года, правоохранители приобщили его к производству и проводят проверку.
- 7 октября в сети появилось видео, на котором в Тернополе работники ТЦК силой заталкивали в микроавтобус мужчин, а в областном ТЦК и СП назначили служебную проверку.
- 8 октября было опубликовано еще одно видео с вероятным избиением мобилизованных в одном ТЦК Тернополя, на что мэр города Сергей Надал обратился к руководству городского ТЦК. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что увидел в сети "кадры с избиением мобилизованных", его ведомство начинает проверку.