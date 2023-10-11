Во Львове проверят областной ТЦК и СП. Там избили и затащили силой мужчину

Львовский областной ТЦК и СП назначил служебную проверку из-за видео, на котором люди в военной форме избивают гражданского мужчину.

Источник: служба связей с общественностью Львовского областного ТЦК и СП, Varta1

Дословно: "Сетью интернет распространяется информация о возникновении конфликтной ситуации между гражданским населением и гражданами в военной форме.

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Командование Львовского ОТЦК и СП осуществляет мероприятия по установлению обстоятельств данного случая.

Назначена служебная проверка".

Детали: В соцсетях, которые распространяют видео, утверждается, что "мужчина приехал из столицы и силой задержали его в центре Львова".

ВИДЕО ДНЯ

Отмечается, что "ночью в ТЦК якобы провели медобследование мужчине, а на утро его доставили на полигон в Ровенской области".

Відео нібито із Львівського ТЦК, яке поширюють у соцмережах pic.twitter.com/LTLb75tIHI — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 11, 2023

10 октября львовские медиа сообщили, что начальник Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) 41-летний полковник, герой Украины Денис Чаюк был уволен с должности.

Чаюка назначили на должность заместителя командира одной из воинских частей.

Напомним: