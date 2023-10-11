Війська РФ накрили щільним вогнем житлові квартали Авдіївки: є жертви серед мирних мешканців

Російські окупанти накрили щільним вогнем житлові квартали Авдіївки на Донеччині: загинув пенсіонер, ще двоє цивільних дістали поранення.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: Зазначається, що 11 жовтня від самого ранку війська держави-агресора завдають ударів по житлових кварталах Авдіївки.

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Від розривів снарядів на подвір’ї власного приватного будинку загинув 85-річний місцевий житель.

Крім того, зазнали поранень жінка 44 років та 69-річний чоловік. Їх із переломами доставили до лікарні для надання невідкладної медичної допомоги. Останній наразі перебуває в реанімації.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.