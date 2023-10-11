Войска РФ накрыли плотным огнем жилые кварталы Авдеевки: есть жертвы среди мирных жителей

Российские оккупанты накрыли плотным огнем жилые кварталы Авдеевки в Донецкой области: погиб пенсионер, еще двое гражданских получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: Отмечается, что 11 октября с самого утра войска государства-агрессора наносят удары по жилым кварталам Авдеевки.

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От разрывов снарядов во дворе собственного частного дома погиб 85-летний местный житель.

Кроме того, получили ранения женщина 44 лет и 69-летний мужчина. Их с переломами доставили в больницу для оказания неотложной медицинской помощи. Последний сейчас находится в реанимации.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.