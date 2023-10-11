У ГУР пояснили, чому Кадиров досі живий, попри "дуже важкий стан"
Середа, 11 жовтня 2023, 20:10
У Головному управлінні розвідки пояснили, чому Рамзан Кадиров досі живий, незважаючи на заяви української розвідки про "дуже важкий стан" глави Чечні.
Джерело: представник ГУР, генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю "Українській правді"
Пряма мова: "Те, що він перебував у дуже важкому стані, – підтверджений факт.
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Цей стан важкий у нього періодично відбувається. Він лікувався в Арабських еміратах. Багато лікувань проводилося і на території Росії (у тому числі в Москві).
Мабуть, живучий".
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