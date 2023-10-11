Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У ГУР пояснили, чому Кадиров досі живий, попри "дуже важкий стан"

Софія Середа, Тетяна ЛозовенкоСереда, 11 жовтня 2023, 20:10
У ГУР пояснили, чому Кадиров досі живий, попри дуже важкий стан
фото з сайту ГУР

У Головному управлінні розвідки пояснили, чому Рамзан Кадиров досі живий, незважаючи на заяви української розвідки про "дуже важкий стан" глави Чечні.

Джерело: представник ГУР, генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Те, що він перебував у дуже важкому стані, – підтверджений факт.

Реклама:

Цей стан важкий у нього періодично відбувається. Він лікувався в Арабських еміратах. Багато лікувань проводилося і на території Росії (у тому числі в Москві). 

Мабуть, живучий".

ВІДЕО ДНЯ

Нагдаємо: 

Теми: розвідкаКадировРосіяЧечня
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі

оновленоРосія вдарила по Миколаївщині: загинуло двоє людей

Тисячі українських біженців у Британії можуть втратити дах над головою

фотоСупутник показав, як виглядає аеродром Бердянська після ударів ЗСУ

У ВО "Свобода" розповіли, чим під час війни займається Тягнибок

Більшість опитаних роботодавців в Україні заявили про наміри підвищити зарплати в 2024 році

Усі новини...
розвідка
Розвідка про роботу проти Вагнера в Африці: Протидіємо скрізь
У ГУР пояснили, куди зникли РДК і Легіон "Свобода Росії"
Росія підготувала все для відкритої мобілізації, але оголосити її не готова – ГУР
Останні новини
03:12
На окупованій Херсонщині росіяни проводять мобілізацію місцевих жителів – спротив
02:24
Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі
01:50
Близько 300 учасників акцій за припинення вогню в Газі заарештовано в Капітолії – ЗМІ
01:14
У Миколаєвіі пролунали вибухи – Кім
00:58
оновленоУ низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
00:45
оновленоПС: У трьох областях була повітряна тривога через ворожий дрон, працювала ППО
00:40
США запровадили нові санкції за сприяння військовим програмам Ірану
00:04
Італія відновлює контроль на кордоні зі Словенією
23:56
оновленоПовітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА на півдні та півночі
23:48
оновленоРосія вдарила по Миколаївщині: загинуло двоє людей
Усі новини...
Реклама: