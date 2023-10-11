Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ГУР объяснили, почему Кадыров до сих пор жив, несмотря на "очень тяжелое состояние"

София Середа, Татьяна ЛозовенкоСреда, 11 октября 2023, 20:10
В ГУР объяснили, почему Кадыров до сих пор жив, несмотря на очень тяжелое состояние
фото с сайта ГУР

В Главном управлении разведки объяснили, почему Рамзан Кадыров до сих пор жив, несмотря на заявления украинской разведки об "очень тяжелом состоянии" главы Чечни.

Источник: представитель ГУР, генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "То, что он находился в очень тяжелом состоянии, - подтвержденный факт. 

Реклама:

Это состояние тяжелое у него периодически происходит. Он лечился в Арабских эмиратах. Много лечений проводилось и на территории России (в том числе в Москве). 

Видимо, живучий".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: 

  • 15 сентября представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов заявлял, что Кадыров находится в очень тяжелом состоянии.
  • 17 сентября в соцсетях подконтрольного Кремлю главы Чечни впервые за две недели появилось личное видео Кадырова на фоне слухов о резком ухудшении его здоровья и даже смерти.

Темы: разведкаКадыровРосcияЧечня
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле

обновленоРоссия ударила по Николаевщине: погибли два человека

Тысячи украинских беженцев в Британии могут потерять крышу над головой

фотоСпутник показал, как выглядит аэродром Бердянска после ударов ВСУ

В ВО "Свобода" рассказали, чем во время войны занимается Тягнибок

Большинство опрошенных работодателей в Украине заявили о намерениях повысить зарплаты в 2024 году

Все новости...
разведка
Разведка о работе против Вагнера в Африке: Противодействуем везде
В ГУР объяснили, куда исчезли РДК и Легион "Свобода России"
Россия подготовила все для открытой мобилизации, но объявить ее сейчас не готова – ГУР
Последние новости
03:12
На оккупированной Херсонщине россияне проводят мобилизацию местных жителей – сопротивление
02:24
Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле
01:50
Около 300 участников акций за прекращение огня в Газе арестованы в Капитолии – СМИ
01:14
В Николаеве прогремели взрывы – Ким
00:58
ОбновленоВ ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики
00:45
ОбновленоВС: В трех областях была воздушная тревога из-за вражеского дрона, работала ПВО
00:40
США ввели новые санкции за содействие военным программам Ирана
00:04
Италия возобновляет контроль на границе со Словенией
23:56
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА на юге и севере
23:48
обновленоРоссия ударила по Николаевщине: погибли два человека
Все новости...
Реклама: