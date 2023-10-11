В ГУР объяснили, почему Кадыров до сих пор жив, несмотря на "очень тяжелое состояние"

В Главном управлении разведки объяснили, почему Рамзан Кадыров до сих пор жив, несмотря на заявления украинской разведки об "очень тяжелом состоянии" главы Чечни.

Источник: представитель ГУР, генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "То, что он находился в очень тяжелом состоянии, - подтвержденный факт.

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Это состояние тяжелое у него периодически происходит. Он лечился в Арабских эмиратах. Много лечений проводилось и на территории России (в том числе в Москве).

Видимо, живучий".

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