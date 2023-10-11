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Росія активно працює з промисловістю Білорусі, щоб наростити виробництво снарядів – ГУР

Софія СередаСереда, 11 жовтня 2023, 22:53
Росія активно працює з промисловістю Білорусі, щоб наростити виробництво снарядів – ГУР
представник ГУР Вадим Скібіцький. Фото - уп

Росія використовує Білорусь для нарощування виробництва боєприпасів. 

Джерело: представник ГУР, генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Росія намагається відновити виробництво і вийти на той довоєнний рівень, який був (а навіть і перевершити його). 

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Плани РФ щодо виробництва на 2024 рік – близько 2 100 000 боєприпасів. Але цю кількість без допомоги інших країн, де можна брати комплектуючі (в тому числі і порох) Російська Федерація не зможе зробити.

Для того, щоб відновити виробництво і нарощувати його, вони активно працюють з промисловістю Білорусі".

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Деталі: За словами Скібіцького, до початку літа 2023 року російська армія використовувала переважно ті боєприпаси, які зберігала у себе на складах (вони були виготовлені більше 30 років тому і лише половина з них, за даними ГУР, мали нормальний стан). 

Від початку жовтня, як додає представник української розвідки, російські війська щодня використовують на полі бою близько 15 тисяч боєприпасів. 

Нагадаємо: 

  • У середині вересня видання NYT повідомило, що з кінця 2022 року російське військово-промислове виробництво знову почало набирати обертів і зараз Росія виробляє більше боєприпасів, ніж Сполучені Штати та Європа.
  • За півтора роки повномасштабної війни проти України Росія, за даними Forbes, вже витратила понад 167 млрд доларів.

Теми: розвідкаБілорусь
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