Россия активно работает с промышленностью Беларуси, чтобы нарастить производство снарядов – ГУР

Россия использует Белорусь для наращивания производства боеприпасов.

Источник: представитель ГУР, генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Россия пытается возобновить производство и выйти на тот довоенный уровень, который был (а даже превзойти его).

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Планы РФ по производству на 2024 год – около 2100000 боеприпасов. Но это количество самостоятельно других государств, где можно покупать комплектующие (в том числе и прах) Российская Федерация не сумеет сделать.

Для того чтобы возобновить производство и наращивать его, они активно работают с промышленностью Беларуси".

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Детали: По словам Скибицкого, к началу лета 2023 года российская армия использовала преимущественно те боеприпасы, которые хранила у себя на складах (они были изготовлены более 30 лет назад и только половина из них, по данным ГУР, имела нормальное состояние).

С начала октября, как добавляет представитель украинской разведки, российские войска каждый день используют на поле боя около 15 тысяч боеприпасов.

Напомним: