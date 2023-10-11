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Россия активно работает с промышленностью Беларуси, чтобы нарастить производство снарядов – ГУР

София СередаСреда, 11 октября 2023, 22:53
Россия активно работает с промышленностью Беларуси, чтобы нарастить производство снарядов – ГУР
представитель ГУР Вадим Скибицкий. Фото - уп

Россия использует Белорусь для наращивания производства боеприпасов.

Источник: представитель ГУР, генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Россия пытается возобновить производство и выйти на тот довоенный уровень, который был (а даже превзойти его).

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Планы РФ по производству на 2024 год – около 2100000 боеприпасов. Но это количество самостоятельно других государств, где можно покупать комплектующие (в том числе и прах) Российская Федерация не сумеет сделать.

Для того чтобы возобновить производство и наращивать его, они активно работают с промышленностью Беларуси".

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Детали: По словам Скибицкого, к началу лета 2023 года российская армия использовала преимущественно те боеприпасы, которые хранила у себя на складах (они были изготовлены более 30 лет назад и только половина из них, по данным ГУР, имела нормальное состояние).

С начала октября, как добавляет представитель украинской разведки, российские войска каждый день используют на поле боя около 15 тысяч боеприпасов.

Напомним:

  • В середине сентября издание NYT сообщило, что с конца 2022 года российское военно-промышленное производство снова начало набирать обороты и сейчас Россия производит больше боеприпасов, чем Соединенные Штаты и Европа.
  • За полтора года полномасштабной войны против Украины Россия, по данным Forbes, уже потратила более 167 млрд долларов.

Темы: разведкаБеларусь
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