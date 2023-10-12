Зеленський заявив, що ЗСУ тримають позиції в Авдіївці

Президент Володимир Зеленський заявив, що сили оборони продовжують тримати позиції в місті Авдіївка Донецької області.

Джерело: президент у Telegram, начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі марафону новин

Пряма мова Зеленського: "Авдіївка. Тримаємо позиції. Саме українська сміливість і єдність визначають, як завершиться ця війна. Маємо всі про це пам’ятати".

Реклама:

Авдіївка Фото Oleg Palchyk з Telegram Володимира Зеленського

Деталі: Президент також публікував кілька фото з Авдіївки.

Фото Oleg Palchyk з Telegram Володимира Зеленського

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що в Авдіївці вже третю добу не вщухають бої, ситуація напружена, але контрольована.

Пряма мова Барабаша: "Дуже напружена ситуація третю добу. Не вщухають бої навколо міста, не вщухають обстріли − як по позиціях, так і по самому місту. Ніч ця пройшла більш-менш спокійно, бо саме по місту було декілька невеличких обстрілів. О 2:55 відбувся авіаракетнийудар черговий".

ВІДЕО ДНЯ

Фото Oleg Palchyk з Telegram Володимира Зеленського

Деталі: Він уточнив, що за минулі дві доби було близько 30-35 авіаракетних ударів. Вночі окупанти вдарили по так званому "урядовому кварталу", але інформація щодо поранених чи загиблих цивільних не надходила.

Барабаш також повідомив, що українські військові місцями намагалися точково контратакувати.

Знати більше: Росіяни хочуть "закрити" Авдіївку в кільце й відрізати дорогу постачання – "омегівець" Майкл

Передісторія: