Зеленский заявил, что ВСУ держат позиции в Авдеевке
Президент Владимир Зеленский заявил, что силы обороны продолжают удерживать позиции в городе Авдеевка Донецкой области.
Источник: президент в Telegram, начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире марафона новостей
Прямая речь Зеленского: "Авдеевка. Держим позиции. Именно украинская смелость и единство определяют, как завершится эта война. Должны все об этом помнить".
Детали: Президент также публиковал несколько фото из Авдеевки.
Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что в Авдеевке уже третьи сутки не утихают бои, ситуация напряженная, но контролируемая.
Прямая речь Барабаша: "Очень напряженная ситуация третьи сутки. Не утихают бои вокруг города, не утихают обстрелы − как по позициям, так и по самому городу. Ночь эта прошла более-менее спокойно, потому что именно по городу было несколько небольших обстрелов. В 2:55 был авиаракетный удар очередной".
Детали: Он уточнил, что за прошедшие двое суток было около 30-35 авиаракетных ударов. Ночью оккупанты ударили по так называемому "правительственному кварталу", но информация о раненых или погибших гражданских не поступала.
Барабаш также сообщил, что украинские военные местами пытались точечно контратаковать.
Знать больше: Россияне хотят "закрыть" Авдеевку в кольцо и отрезать дорогу снабжения - "омеговец" Майкл
Предыстория:
- Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что с 06:00 утра 10 октября российские войска наносили массированные удары по Авдеевке Донецкой области.
- Генштаб ВСУ в вечерней сводке 10 октября сообщил, что российская армия активизировала наступательные действия на Авдеевском направлении.
- Эксперты Института изучения войны (ISW) проанализировали атаки россиян вокруг Авдеевки и пришли к выводу, что эти продвижения на тактическом уровне вряд ли приведут к более широким оперативным и стратегическим победам.