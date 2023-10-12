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Зеленский заявил, что ВСУ держат позиции в Авдеевке

Ирина БалачукЧетверг, 12 октября 2023, 11:30
Зеленский заявил, что ВСУ держат позиции в Авдеевке
Авдеевка. ФОТО OLEG PALCHYK ИЗ TELEGRAM ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО

Президент Владимир Зеленский заявил, что силы обороны продолжают удерживать позиции в городе Авдеевка Донецкой области.

Источник: президент в Telegram, начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире марафона новостей

Прямая речь Зеленского: "Авдеевка. Держим позиции. Именно украинская смелость и единство определяют, как завершится эта война. Должны все об этом помнить". 

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Авдеевка
Фото Oleg Palchyk из Telegram Владимира Зеленского

Детали: Президент также публиковал несколько фото из Авдеевки. 

 
Фото Oleg Palchyk из Telegram Владимира Зеленского

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что в Авдеевке уже третьи сутки не утихают бои, ситуация напряженная, но контролируемая.

Прямая речь Барабаша: "Очень напряженная ситуация третьи сутки. Не утихают бои вокруг города, не утихают обстрелы − как по позициям, так и по самому городу. Ночь эта прошла более-менее спокойно, потому что именно по городу было несколько небольших обстрелов. В 2:55 был авиаракетный удар очередной".

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Фото Oleg Palchyk из Telegram Владимира Зеленского

Детали: Он уточнил, что за прошедшие двое суток было около 30-35 авиаракетных ударов. Ночью оккупанты ударили по так называемому "правительственному кварталу", но информация о раненых или погибших гражданских не поступала.

Барабаш также сообщил, что украинские военные местами пытались точечно контратаковать.

Знать больше: Россияне хотят "закрыть" Авдеевку в кольцо и отрезать дорогу снабжения - "омеговец" Майкл 

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Темы: ЗеленскийАвдеевкаДонецкая областьвойна
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