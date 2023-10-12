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Газа буде без світла, води і палива, поки не звільнить заручників – міненергетики Ізраїлю

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 12 жовтня 2023, 11:56
Газа буде без світла, води і палива, поки не звільнить заручників – міненергетики Ізраїлю
Сектор Гази, Getty Images

Ізраїль не постачатиме воду, електрику та паливо в Сектор Гази, поки бойовики не звільнять ізраїльських заручників

Джерело: міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац у соцмережі X

Пряма мова: "Гуманітарна допомога Газі? Жоден електричний вимикач не буде ввімкнено, жоден водяний гідрант не буде відкритий і жоден бензовоз не заїде, поки викрадені ізраїльтяни не повернуться додому". 

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Деталі: Він додав, що "ніхто не буде проповідувати мораль" Ізраїлю.

Що передувало: 

  • Ізраїль на тлі нападу бойовиків ХАМАСу припинив подачу електроенергії до Сектору Гази.
  • 9 жовтня стало відомо, що бойовики ХАМАСу захопили у заручники понад 100 людей, зокрема високопосадовців, та ще 30 ізраїльтян полонили бойовики палестинського угруповання "Ісламський джихад".
  • Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що віддав наказ про повну блокаду: "Газа перебуватиме в повній блокаді. Не буде ні електрики, ні продовольства, ні палива. Ми боремося з варварськими (терористами) і відповідатимемо відповідним чином".
  • 11 жовтня у Секторі Гази відключили електроенергію, оскільки на електростанції закінчується паливо.

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Теми: Сектор ГазиІзраїльелектроенергіявода
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