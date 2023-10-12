Газа буде без світла, води і палива, поки не звільнить заручників – міненергетики Ізраїлю

Ізраїль не постачатиме воду, електрику та паливо в Сектор Гази, поки бойовики не звільнять ізраїльських заручників

Джерело: міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац у соцмережі X

Пряма мова: "Гуманітарна допомога Газі? Жоден електричний вимикач не буде ввімкнено, жоден водяний гідрант не буде відкритий і жоден бензовоз не заїде, поки викрадені ізраїльтяни не повернуться додому".

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Деталі: Він додав, що "ніхто не буде проповідувати мораль" Ізраїлю.

Що передувало:

Ізраїль на тлі нападу бойовиків ХАМАСу припинив подачу електроенергії до Сектору Гази.

9 жовтня стало відомо, що бойовики ХАМАСу захопили у заручники понад 100 людей, зокрема високопосадовців, та ще 30 ізраїльтян полонили бойовики палестинського угруповання "Ісламський джихад".

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що віддав наказ про повну блокаду: "Газа перебуватиме в повній блокаді. Не буде ні електрики, ні продовольства, ні палива. Ми боремося з варварськими (терористами) і відповідатимемо відповідним чином".

11 жовтня у Секторі Гази відключили електроенергію, оскільки на електростанції закінчується паливо.