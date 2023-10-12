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Газа будет без света, воды и топлива, пока не освободит заложников – минэнергетики Израиля

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 12 октября 2023, 11:56
Газа будет без света, воды и топлива, пока не освободит заложников – минэнергетики Израиля
Сектор Газа, Getty Images

Израиль не будет поставлять воду, электричество и топливо в Сектор Газа, пока боевики не освободят израильских заложников

Источник: министр энергетики Израиля Исраэль Кац в соцсети X

Прямая речь: "Гуманитарная помощь Газе? Ни один электрический выключатель не будет включен, ни один водяной гидрант не будет открыт и ни один бензовоз не заедет, пока похищенные израильтяне не вернутся домой". 

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Детали: Он добавил, что "никто не будет проповедовать мораль" Израиля.

Предыстория:

  • Израиль на фоне нападения боевиков ХАМАСа прекратил подачу электроэнергии в Сектор Газа.
  • 9 октября стало известно, что боевики ХАМАСа захватили в заложники более 100 человек, в том числе высокопоставленных чиновников, и еще 30 израильтян пленили боевики палестинской группировки "Исламский джихад".
  • Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что отдал приказ о полной блокаде: "Газа будет находиться в полной блокаде. Не будет ни электричества, ни продовольствия, ни топлива. Мы боремся с варварскими (террористами) и будем отвечать соответствующим образом".
  • 11 октября в Секторе Газы отключили электроэнергию, поскольку на электростанции заканчивается топливо.

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Темы: Сектор ГазаИзраильэлектроэнергиявода
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