Газа будет без света, воды и топлива, пока не освободит заложников – минэнергетики Израиля

Израиль не будет поставлять воду, электричество и топливо в Сектор Газа, пока боевики не освободят израильских заложников

Источник: министр энергетики Израиля Исраэль Кац в соцсети X

Прямая речь: "Гуманитарная помощь Газе? Ни один электрический выключатель не будет включен, ни один водяной гидрант не будет открыт и ни один бензовоз не заедет, пока похищенные израильтяне не вернутся домой".

Реклама:

Детали: Он добавил, что "никто не будет проповедовать мораль" Израиля.

Предыстория:

Израиль на фоне нападения боевиков ХАМАСа прекратил подачу электроэнергии в Сектор Газа.

9 октября стало известно, что боевики ХАМАСа захватили в заложники более 100 человек, в том числе высокопоставленных чиновников, и еще 30 израильтян пленили боевики палестинской группировки "Исламский джихад".

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что отдал приказ о полной блокаде: "Газа будет находиться в полной блокаде. Не будет ни электричества, ни продовольствия, ни топлива. Мы боремся с варварскими (террористами) и будем отвечать соответствующим образом".

11 октября в Секторе Газы отключили электроэнергию, поскольку на электростанции заканчивается топливо.