У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов

Голова головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що глава підконтрольної Кремлю Чечні Рамзан Кадиров уже одужав - у нього були проблеми з нирками.

Джерело: Буданов в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова: "Проблеми зі здоров'ям у нього є, це правда. Той епізод, який ви зараз згадали, він справді хворів, але одужав.

Реклама:

Це теж треба визнати, подобається нам це чи не подобається.

У нього з нирками проблеми. Була загроза життю, але він це пройшов".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ