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У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов

Альона Мазуренко , "Українська правда"Четвер, 12 жовтня 2023, 12:10
У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов
РАМЗАН КАДИРОВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Голова головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що глава підконтрольної Кремлю Чечні Рамзан Кадиров уже одужав - у нього були проблеми з нирками. 

Джерело: Буданов в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова: "Проблеми зі здоров'ям у нього є, це правда. Той епізод, який ви зараз згадали, він справді хворів, але одужав. 

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Це теж треба визнати, подобається нам це чи не подобається.

У нього з нирками проблеми. Була загроза життю, але він це пройшов".  

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Теми: КадировБудановвійнаРосія
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