У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов
Четвер, 12 жовтня 2023, 12:10
Голова головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що глава підконтрольної Кремлю Чечні Рамзан Кадиров уже одужав - у нього були проблеми з нирками.
Джерело: Буданов в інтерв'ю "Українській правді"
Пряма мова: "Проблеми зі здоров'ям у нього є, це правда. Той епізод, який ви зараз згадали, він справді хворів, але одужав.
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Це теж треба визнати, подобається нам це чи не подобається.
У нього з нирками проблеми. Була загроза життю, але він це пройшов".
Нагадаємо:
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- 15 вересня представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов заявляв, що Кадиров перебуває в дуже тяжкому стані.
- 17 вересня у соцмережах підконтрольного Кремлю глави Чечні вперше за два тижні з'явилося особисте відео Кадирова на тлі чуток про різке погіршення його здоров'я і навіть смерть.