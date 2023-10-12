У Кадырова были проблемы с почками, но он выздоровел – Буданов

Глава главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов рассказал, что главарь подконтрольной Кремлю Чечни Рамзан Кадыров уже выздоровел - у него были проблемы с почками.

Источник: Буданов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Проблемы со здоровьем у него есть, это правда. Тот эпизод, который вы сейчас вспомнили, он действительно болел, но выздоровел.

Реклама:

Это тоже надо признать, нравится нам это или не нравится.

У него с почками проблемы. Была угроза жизни, но он это прошел".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ