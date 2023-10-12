У Кадырова были проблемы с почками, но он выздоровел – Буданов
Четверг, 12 октября 2023, 12:10
Глава главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов рассказал, что главарь подконтрольной Кремлю Чечни Рамзан Кадыров уже выздоровел - у него были проблемы с почками.
Источник: Буданов в интервью "Украинской правде"
Прямая речь: "Проблемы со здоровьем у него есть, это правда. Тот эпизод, который вы сейчас вспомнили, он действительно болел, но выздоровел.
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Это тоже надо признать, нравится нам это или не нравится.
У него с почками проблемы. Была угроза жизни, но он это прошел".
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- 15 сентября представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов заявлял, что Кадыров находится в очень тяжелом состоянии.
- 17 сентября в соцсетях подконтрольного Кремлю главы Чечни впервые за две недели появилось личное видео Кадырова на фоне слухов о резком ухудшении его здоровья и даже смерти.