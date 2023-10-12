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У Кадырова были проблемы с почками, но он выздоровел – Буданов

Алена Мазуренко, "Украинская правда"Четверг, 12 октября 2023, 12:10
У Кадырова были проблемы с почками, но он выздоровел – Буданов
РАМЗАН КАДЫРОВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Глава главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов рассказал, что главарь подконтрольной Кремлю Чечни Рамзан Кадыров уже выздоровел - у него были проблемы с почками.

Источник: Буданов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Проблемы со здоровьем у него есть, это правда. Тот эпизод, который вы сейчас вспомнили, он действительно болел, но выздоровел.

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Это тоже надо признать, нравится нам это или не нравится.

У него с почками проблемы. Была угроза жизни, но он это прошел".

Напомним: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 15 сентября представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов заявлял, что Кадыров находится в очень тяжелом состоянии.
  • 17 сентября в соцсетях подконтрольного Кремлю главы Чечни впервые за две недели появилось личное видео Кадырова на фоне слухов о резком ухудшении его здоровья и даже смерти.

Темы: КадыровБудановвойнаРосcия
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