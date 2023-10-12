Командувач Повітряних сил показав роботу ППО по "Шахедах" вночі
Четвер, 12 жовтня 2023, 13:25
Командувач Повітряних сил ЗСУ оприлюднив відео бойової роботи протиповітряної оборони на півдні України в ніч на четвер.
Джерело: Микола Олещук у Telegram
Пряма мова: "Бойова робота протиповітряної оборони на півдні України уночі 12 жовтня".
Реклама:
Повітряні сили показали роботу ППО по “Шахедах” вночі pic.twitter.com/pskspgH2ur— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) October 12, 2023
Передісторія:
- У ніч на 12 жовтня декілька областей України зазнали атак ударними дронами типу "Shahed", у Черкаській області зайнялася трава, в Одеській пошкоджено припортову інфраструктуру, в Харкові поранено чоловіка.
- Зокрема, у результаті нічної атаки "Шахедів" в Ізмаїльському районі на Одещині постраждала людина, а також пошкоджені припортова інфраструктура і житлові будинки.
- Вдалося збити 10 "Шахедів" над Одещиною.
ВІДЕО ДНЯ