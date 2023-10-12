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Командувач Повітряних сил показав роботу ППО по "Шахедах" вночі

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 12 жовтня 2023, 13:25
Командувач Повітряних сил показав роботу ППО по Шахедах вночі
Скрін з відео в тг Олещука

Командувач Повітряних сил ЗСУ оприлюднив відео бойової роботи протиповітряної оборони на півдні України в ніч на четвер.

Джерело: Микола Олещук у Telegram

Пряма мова: "Бойова робота протиповітряної оборони на півдні України уночі 12 жовтня". 

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Теми: Повітряні сили ЗСУППОбезпілотники
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