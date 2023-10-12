Командующий Воздушных сил показал работу ПВО по "Шахедам" ночью
Четверг, 12 октября 2023, 13:25
Командующий Воздушных сил ВСУ обнародовал видео боевой работы противовоздушной обороны на юге Украины в ночь на четверг.
Источник: Николай Олещук в Telegram
Прямая речь: "Боевая работа противовоздушной обороны на юге Украины ночью 12 октября".
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Повітряні сили показали роботу ППО по “Шахедах” вночі pic.twitter.com/pskspgH2ur— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) October 12, 2023
Предыстория:
- В ночь на 12 октября несколько областей Украины подверглись атакам ударными дронами типа "Shahed", в Черкасской области загорелась трава, в Одесской повреждена припортовая инфраструктура, в Харькове ранен мужчина.
- В частности, в результате ночной атаки "Шахедов" в Измаильском районе Одесской области пострадал человек, а также повреждены припортовая инфраструктура и жилые дома.
- Удалось сбить 10 "Шахедов" над Одесской областью.
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