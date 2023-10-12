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Командующий Воздушных сил показал работу ПВО по "Шахедам" ночью

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 12 октября 2023, 13:25
Командующий Воздушных сил показал работу ПВО по Шахедам ночью
Скрин с видео в тг Олещука

Командующий Воздушных сил ВСУ обнародовал видео боевой работы противовоздушной обороны на юге Украины в ночь на четверг.

Источник:  Николай Олещук в Telegram

Прямая речь: "Боевая работа противовоздушной обороны на юге Украины ночью 12 октября". 

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Предыстория: 

  • В ночь на 12 октября несколько областей Украины подверглись атакам ударными дронами типа "Shahed", в Черкасской области загорелась трава, в Одесской повреждена припортовая инфраструктура, в Харькове ранен мужчина.
  • В частности, в результате ночной атаки "Шахедов" в Измаильском районе Одесской области пострадал человек, а также повреждены припортовая инфраструктура и жилые дома.
  • Удалось сбить 10 "Шахедов" над Одесской областью.

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Темы: Воздушные силы ВСУПВОбеспилотники
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