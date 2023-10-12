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Росіяни хотіли здійснити контрольований викид радіації на окупованій ЗАЕС – Буданов

Альона Мазуренко , "Українська правда"Четвер, 12 жовтня 2023, 13:32
Росіяни хотіли здійснити контрольований викид радіації на окупованій ЗАЕС – Буданов
ІЛЮСТРАЦІЯ З TELEGRAM ЕНЕРГОАТОМА

Голова головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що росіяни хотіли створити техногенну катастрофу на окупованій Запорізькій атомній електростанції і "здійснити контрольований викид радіації".

Джерело: Буданов в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова: "Хотіли штучно створити техногенну катастрофу. Справа не в підриві атомної станції в тому сенсі, як всі розуміють, що там бах – і розлетілася на всі боки радіація. Там набагато цікавіше вони хотіли зробити: штучне перевантаження системи і контрольований викид радіації. Тобто локалізований за місцем.

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Всі подібні ігри завжди дуже погано закінчуються. За нашим розумінням, це точно призвело би до реальної ядерної катастрофи.

Вона все ще загрозлива, оскільки ми всі маємо пам'ятати, що станція залишається окупованою. І в принципі нічого глобально там не змінилося.

Єдине, що кризовий момент, слава Богу, ми пройшли. Я не буду відкривати вам дані, як і що для цього було зроблено. Але ми його на той час пройшли.

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Проте це не знімає питання, що якщо Росія захоче знову щось подібне скоїти, в неї будуть всі можливості для цього".

Деталі: Буданов сподівається, що Україна зможе запобігти терористичним планам РФ.

На питання, чи підклювався він особисто задля вирішення цього питання, голова ГУР відповів: "Саме по собі нічого у світі не відбувається – все, що можу сказати".

Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський попередив Росію, що світ бачить до яких сценаріїв готуються терористи на Запорізькій АЕС і готовий реагувати.
  • Перед цим Збройні сили попередили, що росіяни найближчим часом можуть розпочати підготовку до провокацій на Запорізькій АЕС, на крівлях 2 енергоблоків розмістили схожі на вибухівку предмети.

Читайте також: Росія продовжує обстрілювати ЗАЕС. Як усе виглядає зсередини – пояснює працівник станції

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Теми: ЗАЕСБудановокупаціярозвідка
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