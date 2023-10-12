Россияне хотели осуществить контролируемый выброс радиации на оккупированной ЗАЭС – Буданов

Глава главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что россияне хотели создать техногенную катастрофу на оккупированной Запорожской атомной электростанции и "осуществить контролируемый выброс радиации".

Источник: Буданов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Хотели искусственно создать техногенную катастрофу. Дело не в подрыве атомной станции в том смысле, как все понимают, что там бах - и разлетелась во все стороны радиация. Там гораздо интереснее они хотели сделать: искусственная перегрузка системы и контролируемый выброс радиации. То есть локализованный по месту.

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Все подобные игры всегда очень плохо заканчиваются. По нашему пониманию, это точно привело бы к реальной ядерной катастрофе.

Она все еще угрожающая, поскольку мы все должны помнить, что станция остается оккупированной. И в принципе ничего глобально там не изменилось.

Единственное, что кризисный момент, слава Богу, мы прошли. Я не буду открывать вам данные, как и что для этого было сделано. Но мы его на то время прошли.

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Однако это не снимает вопрос, что если Россия захочет снова что-то подобное совершить, у нее будут все возможности для этого".

Детали: Буданов надеется, что Украина сможет предотвратить террористические планы РФ.

На вопрос, подключался ли он лично для решения этого вопроса, глава ГУР ответил: "Само по себе ничего в мире не происходит - все, что могу сказать".

Напомним:

Президент Владимир Зеленский предупредил Россию, что мир видит к каким сценариям готовятся террористы на Запорожской АЭС и готов реагировать.

Перед этим Вооруженные силы предупредили, что россияне в ближайшее время могут начать подготовку к провокациям на Запорожской АЭС, на кровлях 2 энергоблоков разместили похожие на взрывчатку предметы.

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