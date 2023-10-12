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ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 12 жовтня 2023, 19:54
ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З FACEBOOK PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) проголосувала за визнання Голодомору актом геноциду українського народу.

Джерело: президент України Володимир Зеленський і глава МЗС Дмитро Кулеба у Twitter (Х); "Європейська правда"

Деталі: "Відновлення історичної справедливості та вшанування пам’яті жертв Голодомору надсилає чіткий сигнал: справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини Москви неминуче", – зазначив у своєму повідомленні Зеленський, подякувавши за рішення.

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Глава МЗС у дописі також подякував, що ПАРЄ визнала сталінський Голодомор 1932–1933 років актом геноциду.

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"Важливо, що ПАРЄ також закликала всі парламенти держав-членів Ради Європи та інші парламенти наслідувати цей приклад. Це правильно з моральної, історичної і політичної точок зору", – зауважив міністр.

Рішення ухвалили 73 голосами "за" і одним "проти".

На сьогодні Голодомор визнали геноцидом українського народу парламенти близько трьох десятків країн світу, а також Європейський парламент.

Італійський Сенат у липні проголосував за визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Теми: голодоморПАРЄ
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