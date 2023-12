ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) проголосувала за визнання Голодомору актом геноциду українського народу.

Джерело: президент України Володимир Зеленський і глава МЗС Дмитро Кулеба у Twitter (Х); "Європейська правда"

Деталі: "Відновлення історичної справедливості та вшанування пам’яті жертв Голодомору надсилає чіткий сигнал: справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини Москви неминуче", – зазначив у своєму повідомленні Зеленський, подякувавши за рішення.

I am grateful to @coe Parliamentary Assembly for recognising the 1932-1933 Holodomor as genocide against the Ukrainian people. Restoring historical justice and paying tribute to Holodomor victims sends a message that justice is inevitable for all past and present Moscow’s crimes.

Глава МЗС у дописі також подякував, що ПАРЄ визнала сталінський Голодомор 1932–1933 років актом геноциду.

"Важливо, що ПАРЄ також закликала всі парламенти держав-членів Ради Європи та інші парламенти наслідувати цей приклад. Це правильно з моральної, історичної і політичної точок зору", – зауважив міністр.

I thank @PACE_News for recognizing Stalin’s 1932–1933 Holodomor as an act of genocide against the Ukrainian people. It is also important that PACE encouraged all @coe and other parliaments to follow suit. This is a morally, historically, and politically right thing to do. pic.twitter.com/28cd021RYY