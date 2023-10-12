У КМВА підтримали ініціативу перейменувати Повітрофлотський проспект у Києві на Повітряних сил
Київська міська військова адміністрація підтримала ініціативу щодо перейменування Повітрофлотського проспекту на честь Повітряних сил.
Джерело: керівник КМВА Сергій Попко
Деталі: Попко підкреслив, що нова назва проспекту "підкреслить шану, любов та повагу киян до звитяг наших Героїв".
За його словами, за дорученням Командувача Повітряних Сил Миколи Олещука, командний та особовий склад повітряного командування "Центр", "Південь", "Схід" і "Захід" на пленарному засіданні Київської міської ради 5 жовтня 2023 року звернулися до депутатів та Київського міського голови Віталія Кличка, з проханням щодо перейменування проспекту.
Пряма мова Попка: "Київська міська військова адміністрація і особисто я підтримуємо звернення Повітряних сил та сподіваємося, що кияни схвально відреагують на цю ініціативу, розраховуємо на підтримку і всебічну допомогу володарям неба".
Що передувало: За кілька днів у жовтні петиція про перейменування Повітрофлотського проспекту в проспект Повітряних сил набрала необхідну кількість голосів. Київраду закликають підтримати звернення киян і відмовитися від пропозиції перейменувати проспект в честь Європейського Союзу.
5 жовтня командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук закликав мера Києва Віталія Кличка перейменувати Повітрофлотський проспект у столиці на проспект Повітряних сил.
За перейменування Повітрофлотського на проспект Європейського союзу у Київраді виступила "Євросолідарність". Згодом партія провела рекламну кампанію, аби вплинути на голосування у "Київ Цифровий".
Проєкт рішення з цим варіантом назви вніс міський голова Віталій Кличко.
Нагадаємо: У червні постійна комісія Київської міської ради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій підтримала перейменування Повітрофлотського проспекту, аби вшанувати Повітряні сили ЗСУ. Тоді йшлося про назву Повітрянофлотський.