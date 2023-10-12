У КМВА підтримали ініціативу перейменувати Повітрофлотський проспект у Києві на Повітряних сил

Київська міська військова адміністрація підтримала ініціативу щодо перейменування Повітрофлотського проспекту на честь Повітряних сил.

Джерело: керівник КМВА Сергій Попко

Деталі: Попко підкреслив, що нова назва проспекту "підкреслить шану, любов та повагу киян до звитяг наших Героїв".

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За його словами, за дорученням Командувача Повітряних Сил Миколи Олещука, командний та особовий склад повітряного командування "Центр", "Південь", "Схід" і "Захід" на пленарному засіданні Київської міської ради 5 жовтня 2023 року звернулися до депутатів та Київського міського голови Віталія Кличка, з проханням щодо перейменування проспекту.

Пряма мова Попка: "Київська міська військова адміністрація і особисто я підтримуємо звернення Повітряних сил та сподіваємося, що кияни схвально відреагують на цю ініціативу, розраховуємо на підтримку і всебічну допомогу володарям неба".

Що передувало: За кілька днів у жовтні петиція про перейменування Повітрофлотського проспекту в проспект Повітряних сил набрала необхідну кількість голосів. Київраду закликають підтримати звернення киян і відмовитися від пропозиції перейменувати проспект в честь Європейського Союзу.

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5 жовтня командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук закликав мера Києва Віталія Кличка перейменувати Повітрофлотський проспект у столиці на проспект Повітряних сил.

За перейменування Повітрофлотського на проспект Європейського союзу у Київраді виступила "Євросолідарність". Згодом партія провела рекламну кампанію, аби вплинути на голосування у "Київ Цифровий".

Проєкт рішення з цим варіантом назви вніс міський голова Віталій Кличко.

Нагадаємо: У червні постійна комісія Київської міської ради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій підтримала перейменування Повітрофлотського проспекту, аби вшанувати Повітряні сили ЗСУ. Тоді йшлося про назву Повітрянофлотський.