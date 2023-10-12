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В КГВА поддержали инициативу переименовать Воздухофлотский проспект в Киеве на Воздушных сил

Татьяна ОлейникЧетверг, 12 октября 2023, 23:42
В КГВА поддержали инициативу переименовать Воздухофлотский проспект в Киеве на Воздушных сил
иллюстративное ФОТО С САЙТА КИЕВСКОГО ГОРСОВЕТА

Киевская городская военная администрация поддержала инициативу по переименованию Воздухофлотского проспекта в честь Воздушных сил.

Источник: руководитель КМВА Сергей Попко

Детали: Попко подчеркнул, что новое название проспекта "подчеркнет уважение, любовь и уважение киевлян к победам наших Героев".

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По его словам, по поручению Командующего Воздушными Силами Николая Олещука, командный и личный состав воздушного командования "Центр", "Юг", "Восток" и "Запад" на пленарном заседании Киевского городского совета 5 октября 2023 года обратились к депутатам и Киевскому городскому голове. Виталия Кличко, с просьбой о переименовании проспекта.

Прямая речь Попка: "Киевская городская военная администрация и лично я поддерживаем обращение Воздушных сил и надеемся, что киевляне с одобрением отреагируют на эту инициативу, рассчитываем на поддержку и всестороннюю помощь властям неба".

Что предшествовало: За несколько дней в октябре петиция о переименовании Воздухофлотского проспекта в проспект Воздушных сил набрала необходимое количество голосов. Киевсовет призывают поддержать обращение киевлян и отказаться от предложения переименовать проспект в честь Европейского Союза.

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5 октября командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук призвал мэра Киева Виталия Кличко переименовать Воздухофлотский проспект в столице на проспект Воздушных сил.

За переименование Воздухофлотского в проспект Европейского союза в Киевсовете выступила "Евросолидарность". Впоследствии партия провела рекламную кампанию, чтобы повлиять на голосование в "Киев Цифровой".

Проект решения с этим вариантом названия внес городской голова Виталий Кличко.

Напомним: В июне постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций поддержала переименование Воздухофлотского проспекта, чтобы почтить Воздушные силы ВСУ. Тогда речь шла о названии "Повітрянофлотський".

Темы: КиевВоздушные силы ВСУ
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