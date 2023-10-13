Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Амстердамі з міркувань безпеки сьогодні не буде занять у трьох єврейських школах

"Українська правда"П'ятниця, 13 жовтня 2023, 06:49
В Амстердамі з міркувань безпеки сьогодні не буде занять у трьох єврейських школах
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ GETTY IMAGES

Міська влада Амстердама вирішила не проводити заняття у трьох єврейських школах у п’ятницю 13 жовтня, після закликів ХАМАС влаштувати цього дня "погром по всьому світу".

Джерело: NOS

Деталі: таке рішення прийнято "з міркувань безпеки дітей і персоналу як найвищого пріоритету, щоб уникнути ризику".

Реклама:

Тим часом міська влада Амстердама перебуває у режимі підвищеної готовності від 7 жовтня: "За потреби ми вживаємо додаткових заходів, як явних, так і неявних".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Нідерланди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни вдарили ракетами в судноремонтний завод під Одесою, є постраждалі

Війна в Європі можлива − міністр оборони Німеччини

фотоОборонці вночі знищили усі дрони й ракети РФ, є пошкодження від уламків

Нетаньяху видалив пост, в якому звинуватив розвідку, що та не попередила про атаку ХАМАСу

Українські війська просунулися під Бахмутом за залізничну колію – ISW

Законопроєкти про допомогу Ізраїлю та Україні окремо винесуть на розгляд – Джонсон

Усі новини...
Нідерланди
Нідерланди відправлять у Румунію свої винищувачі F-16 для навчання українців
Нідерланди взялися перевіряти діяльність таксі Yango, яке належить Яндексу
У Нідерландах теплицю для тюльпанів обігрівають теплом від майнінгу біткоїнів
Останні новини
11:19
Польські перевізники хочуть перекрити кордон з Україною до кінця року
11:17
У музеї Барселони провели екскурсію для нудистів
11:07
мапа, відеоЗМІ: Танки Ізраїлю перерізали ключову дорогу Сектору Гази
11:03
Нафта продовжує дешевшати на тлі загрози ескалації конфлікту на Близькому Сході
10:58
інфографікаВибори онлайн: 65% українців не підтримують ідею через ризик фальсифікацій
10:49
інфографікаУкраїнці переконані, що вибори наразі не на часі − КМІС
10:40
Прем’єр Вірменії прагне налагодити відносини з Туреччиною
10:26
Курс валют на 30 жовтня: євро в банках продовжує дешевшати
10:24
Удар по "Новій пошті": зросла кількість загиблих
10:18
Росіяни вдарили ракетами в судноремонтний завод під Одесою, є постраждалі
Усі новини...
Реклама: