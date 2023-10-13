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В Амстердамі з міркувань безпеки сьогодні не буде занять у трьох єврейських школах

"Українська правда"П'ятниця, 13 жовтня 2023, 06:49
В Амстердамі з міркувань безпеки сьогодні не буде занять у трьох єврейських школах
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ GETTY IMAGES

Міська влада Амстердама вирішила не проводити заняття у трьох єврейських школах у п’ятницю 13 жовтня, після закликів ХАМАС влаштувати цього дня "погром по всьому світу".

Джерело: NOS

Деталі: таке рішення прийнято "з міркувань безпеки дітей і персоналу як найвищого пріоритету, щоб уникнути ризику".

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Тим часом міська влада Амстердама перебуває у режимі підвищеної готовності від 7 жовтня: "За потреби ми вживаємо додаткових заходів, як явних, так і неявних".

Передісторія:

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Теми: Нідерланди
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