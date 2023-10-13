В Амстердамі з міркувань безпеки сьогодні не буде занять у трьох єврейських школах

Міська влада Амстердама вирішила не проводити заняття у трьох єврейських школах у п’ятницю 13 жовтня, після закликів ХАМАС влаштувати цього дня "погром по всьому світу".

Джерело: NOS

Деталі: таке рішення прийнято "з міркувань безпеки дітей і персоналу як найвищого пріоритету, щоб уникнути ризику".

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Тим часом міська влада Амстердама перебуває у режимі підвищеної готовності від 7 жовтня: "За потреби ми вживаємо додаткових заходів, як явних, так і неявних".

Передісторія:

7 жовтня ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль, у містах спалахнули пожежі.

Станом на 12 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі перевищує 1 300 людей, у Секторі Гази загинули понад 1 400 людей.

12 жовтня президент США Джо Байден назвав кривавий напад ХАМАСу на Ізраїль "найсмертоноснішим днем для євреїв з часів Голокосту".