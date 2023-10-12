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Байден назвав атаку ХАМАС на Ізраїль "найсмертоноснішим днем для євреїв з часів Голокосту"

"Українська правда"Четвер, 12 жовтня 2023, 01:46
Байден назвав атаку ХАМАС на Ізраїль найсмертоноснішим днем для євреїв з часів Голокосту
Джо Байден. Фото Getty Images

Президент Штатів Джо Байден назвав кривавий напад ХАМАСу на Ізраїль "найсмертоноснішим днем для євреїв з часів Голокосту".

Джерело: Байден у зверненні до єврейських лідерів під час круглого стола у Вашингтоні, цитує The Guardian

Деталі: Байден сказав, що суботній напад був "чистим злом" і "кампанією жорстокості проти єврейського народу".

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"Мовчання – це співучасть, - зазначив Байден. – Я відмовляюся мовчати".

Він повідомив, що знову говорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, і що США "нарощують" додаткову військову допомогу Армії оборони Ізраїлю.

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Теми: БайденІзраїльвійна
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