Байден назвав атаку ХАМАС на Ізраїль "найсмертоноснішим днем для євреїв з часів Голокосту"
Четвер, 12 жовтня 2023, 01:46
Президент Штатів Джо Байден назвав кривавий напад ХАМАСу на Ізраїль "найсмертоноснішим днем для євреїв з часів Голокосту".
Джерело: Байден у зверненні до єврейських лідерів під час круглого стола у Вашингтоні, цитує The Guardian
Деталі: Байден сказав, що суботній напад був "чистим злом" і "кампанією жорстокості проти єврейського народу".
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"Мовчання – це співучасть, - зазначив Байден. – Я відмовляюся мовчати".
Він повідомив, що знову говорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, і що США "нарощують" додаткову військову допомогу Армії оборони Ізраїлю.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 7 жовтня ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль, у містах спалахнули пожежі. Станом на вечір 8 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАСу перевищила 700 осіб, понад 2200 дістали поранень.
- Авіація Ізраїлю в ніч на 9 жовтня продовжила наносити удари по Сектору Газа, щоб "знищити можливості терористичної групи ХАМАС". Повідомлялося, що військові бомбили не лише будинки командирів, а будинки усіх бойовиків. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що за ніч атакувала 500 об'єктів ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду.
- ЦАХАЛ заявив, що Ізраїль "серйозно послабив можливості" палестинського бойового угруповання ХАМАС у результаті повітряних ударів по Газі, які тривали до ранку понеділка.
- Також повідомлялося, що Ізраїль повернув під контроль усі райони на кордоні біля Сектора Гази.
- Після цього ХАМАС заявив, що готовий до переговорів з Ізраїлем.
- Армія оборони Ізраїлю заявила, що за ніч 10 жовтня завдала ударів по понад 200 цілях у Секторі Гази.
- Ізраїльські військові заявили, що на території Ізраїлю знайшли близько 1500 тіл бойовиків ХАМАС після встановлення контролю над кордоном.
- Також ЗМІ повідомляли, що ЦАХАЛ вивозить з Європи сотні своїх військових для участі у війні.