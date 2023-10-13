В Амстердаме из соображений безопасности сегодня не будет занятий в трех еврейских школах
Пятница, 13 октября 2023, 06:49
Городские власти Амстердама решили не проводить занятия в трех еврейских школах в пятницу 13 октября, после призывов ХАМАС устроить в этот день "погром по всему миру".
Источник: NOS
Детали: такое решение принято "из соображений безопасности детей и персонала как наивысшего приоритета, чтобы избежать риска".
Реклама:
Между тем городские власти Амстердама находятся в режиме повышенной готовности с 7 октября: "При необходимости мы принимаем дополнительные меры, как явные, так и неявные".
Предыстория:
- 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль, в городах вспыхнули пожары.
- По состоянию на 12 октября количество погибших в Израиле превышает 1 300 человек, в Секторе Газа погибли более 1 400 человек.
- Президент Штатов Джо Байден назвал кровавое нападение ХАМАСа на Израиль "самым смертоносным днем для евреев со времен Холокоста".
ВИДЕО ДНЯ