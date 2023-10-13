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В Амстердаме из соображений безопасности сегодня не будет занятий в трех еврейских школах

"Украинская правда"Пятница, 13 октября 2023, 06:49
В Амстердаме из соображений безопасности сегодня не будет занятий в трех еврейских школах
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ GETTY IMAGES

Городские власти Амстердама решили не проводить занятия в трех еврейских школах в пятницу 13 октября, после призывов ХАМАС устроить в этот день "погром по всему миру".

Источник: NOS

Детали: такое решение принято "из соображений безопасности детей и персонала как наивысшего приоритета, чтобы избежать риска".

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Между тем городские власти Амстердама находятся в режиме повышенной готовности с 7 октября: "При необходимости мы принимаем дополнительные меры, как явные, так и неявные".

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Темы: Нидерланды
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