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Кількість поранених через удар по Покровську зросла до 24

Тетяна ОлійникП'ятниця, 13 жовтня 2023, 20:33
Кількість поранених через удар по Покровську зросла до 24
фото - донецька обласна прокуратура

Кількість поранених через ракетний удар 13 жовтня по будівлі соцзахисту у Покровську Донецької області зросла до 24 станом на 20:00.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "13 жовтня 2023 року, о 08:30, окупанти обстріляли центр м. Покровська. Станом на 17:00 відомо, що внаслідок влучання засобів ураження загинув чоловік, ще 23 людини зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

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Потерпілим з контузіями, забоями, переламами та осколковими пораненнями надано невідкладну медичну допомогу".

Оновлено о 20:32: У прокуратурі повідомили, що станом на 20:00 кількість поранених зросла до 24. 

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Росіяни вранці 13 жовтня обстріляли м. Покровськ, у результаті чого 1 людина загинула. Раніше повідомляли про 14 поранених.
  • Донецькі поліцейські оприлюднили відео перших хвилин після ранкового обстрілу у Покровську.

Теми: Донецька областьракетний удар
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