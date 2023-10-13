Кількість поранених через удар по Покровську зросла до 24
П'ятниця, 13 жовтня 2023, 20:33
Кількість поранених через ракетний удар 13 жовтня по будівлі соцзахисту у Покровську Донецької області зросла до 24 станом на 20:00.
Джерело: Донецька обласна прокуратура
Дослівно: "13 жовтня 2023 року, о 08:30, окупанти обстріляли центр м. Покровська. Станом на 17:00 відомо, що внаслідок влучання засобів ураження загинув чоловік, ще 23 людини зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
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Потерпілим з контузіями, забоями, переламами та осколковими пораненнями надано невідкладну медичну допомогу".
Оновлено о 20:32: У прокуратурі повідомили, що станом на 20:00 кількість поранених зросла до 24.
Що передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- Росіяни вранці 13 жовтня обстріляли м. Покровськ, у результаті чого 1 людина загинула. Раніше повідомляли про 14 поранених.
- Донецькі поліцейські оприлюднили відео перших хвилин після ранкового обстрілу у Покровську.