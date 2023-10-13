Кількість поранених через удар по Покровську зросла до 24

Кількість поранених через ракетний удар 13 жовтня по будівлі соцзахисту у Покровську Донецької області зросла до 24 станом на 20:00.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "13 жовтня 2023 року, о 08:30, окупанти обстріляли центр м. Покровська. Станом на 17:00 відомо, що внаслідок влучання засобів ураження загинув чоловік, ще 23 людини зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Реклама:

Потерпілим з контузіями, забоями, переламами та осколковими пораненнями надано невідкладну медичну допомогу".

Оновлено о 20:32: У прокуратурі повідомили, що станом на 20:00 кількість поранених зросла до 24.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ