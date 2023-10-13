Число раненых из-за удара по Покровску возросло до 24
Пятница, 13 октября 2023, 20:33
Число раненых из-за ракетного удара 13 октября по зданию соцзащиты в Покровску Донецкой области возросло до 24 по состоянию на 20:00.
Источник: Донецкая областная прокуратура
Дословно: "13 октября 2023 года, в 08:30, оккупанты обстреляли центр г. Покровска. По состоянию на 17:00 известно, что в результате попадания средств поражения погиб мужчина, еще 23 человека получили ранения различной степени тяжести.
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Пострадавшим с контузиями, ушибами, переломами и осколочными ранениями оказана неотложная медицинская помощь".
Обновлено в 20:32: В прокуратуре сообщили, что по состоянию на 20:00 количество раненых выросло до 24.
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- Россияне утром 13 октября обстреляли г. Покровск, в результате чего 1 человек погиб. Ранее сообщалось о 14 раненых.
- Донецкие полицейские обнародовали видео первых минут после утреннего обстрела в Покровске.