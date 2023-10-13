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У Міноборони створять медичний департамент, який стандартизує турнікети та аптечки

Тетяна ОлійникП'ятниця, 13 жовтня 2023, 21:45
У Міноборони створять медичний департамент, який стандартизує турнікети та аптечки
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Міністр оборони України Рустем Умєров підписав наказ про створення медичного департаменту при відомстві, який дозволить провести стандартизацію турнікетів та бойових аптечок українських воїнів.

Джерело: заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова

Пряма мова: "Разом з тим ми опрацьовуємо із західними партнерами можливість швидкого рішення щодо підтвердження якості турнікетів, які виробляються в Україні, тими інституціями, які забезпечують дотримання якості в США".

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Деталі: Наразі в Збройних Силах України є затверджений перелік складових бойової аптечки, проте немає процедури та технічних засобів для того, щоб визначати їхню якість.

Після впровадження стандартизації, аптечки та турнікети, які надійшли у військові частини від держави, будуть перевірені. Аптечки, які не відповідають стандартам, вилучать та замінять на якісні.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Влітку 2023 року розгорівся скандал з неякісними турнікетами на фронті. Зокрема, у 82-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Кровоспитнні турнікети не спрацьовували під час спроби зупинки кровотечі військовослужбовцями з 82 бригади ДШВ під час виконання бойових завдань. 
  • Скандал набув розголосу 20 липня, коли про це написала у соцмережах волонтерка Оксана Корчинська. З її поста розпочалося велике суспільне обговорення проблем тактичної медицини в Україні.
  • За даними Корчинської, на фронт могло потрапити близько 50-60 тисяч штук китайських турнікетів. Найгірше, що ці турнікети мали зайти через командування Медичних Сил ЗСУ – орган, який у теорії мав би не допускати такі речі на фронт. 
  • Командування Медичних сил у свою чергу заявило, що після цієї історії провело перевірку турнікетів і що "поширена в медіа інформація щодо несправності турнікетів у зазначених аптечках не знайшла підтвердження".
  • 31 липня комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки заслухав командування Медичних сил щодо ситуації з такмедом і дав йому 2 тижні на перевірку всіх аптечок військовослужбовців в Україні.
  • У середині серпня стало відомо, що правоохоронці розслідують кримінальне провадження щодо можливих порушень при формуванні аптечок для ЗСУ.
  • Начальнику медичної служби 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Антону Шевчуку, який попросив Командування медичних сил замінити неякісні китайські турнікети і попрохав допомогти з цим волонтерку Оксану Корчинську, оголосили "сувору догану".

Теми: Міноборони
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