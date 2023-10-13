У Міноборони створять медичний департамент, який стандартизує турнікети та аптечки
Міністр оборони України Рустем Умєров підписав наказ про створення медичного департаменту при відомстві, який дозволить провести стандартизацію турнікетів та бойових аптечок українських воїнів.
Джерело: заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова
Пряма мова: "Разом з тим ми опрацьовуємо із західними партнерами можливість швидкого рішення щодо підтвердження якості турнікетів, які виробляються в Україні, тими інституціями, які забезпечують дотримання якості в США".
Деталі: Наразі в Збройних Силах України є затверджений перелік складових бойової аптечки, проте немає процедури та технічних засобів для того, щоб визначати їхню якість.
Після впровадження стандартизації, аптечки та турнікети, які надійшли у військові частини від держави, будуть перевірені. Аптечки, які не відповідають стандартам, вилучать та замінять на якісні.
Передісторія:
- Влітку 2023 року розгорівся скандал з неякісними турнікетами на фронті. Зокрема, у 82-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Кровоспитнні турнікети не спрацьовували під час спроби зупинки кровотечі військовослужбовцями з 82 бригади ДШВ під час виконання бойових завдань.
- Скандал набув розголосу 20 липня, коли про це написала у соцмережах волонтерка Оксана Корчинська. З її поста розпочалося велике суспільне обговорення проблем тактичної медицини в Україні.
- За даними Корчинської, на фронт могло потрапити близько 50-60 тисяч штук китайських турнікетів. Найгірше, що ці турнікети мали зайти через командування Медичних Сил ЗСУ – орган, який у теорії мав би не допускати такі речі на фронт.
- Командування Медичних сил у свою чергу заявило, що після цієї історії провело перевірку турнікетів і що "поширена в медіа інформація щодо несправності турнікетів у зазначених аптечках не знайшла підтвердження".
- 31 липня комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки заслухав командування Медичних сил щодо ситуації з такмедом і дав йому 2 тижні на перевірку всіх аптечок військовослужбовців в Україні.
- У середині серпня стало відомо, що правоохоронці розслідують кримінальне провадження щодо можливих порушень при формуванні аптечок для ЗСУ.
- Начальнику медичної служби 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Антону Шевчуку, який попросив Командування медичних сил замінити неякісні китайські турнікети і попрохав допомогти з цим волонтерку Оксану Корчинську, оголосили "сувору догану".