У Міноборони створять медичний департамент, який стандартизує турнікети та аптечки

Міністр оборони України Рустем Умєров підписав наказ про створення медичного департаменту при відомстві, який дозволить провести стандартизацію турнікетів та бойових аптечок українських воїнів.

Джерело: заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова

Пряма мова: "Разом з тим ми опрацьовуємо із західними партнерами можливість швидкого рішення щодо підтвердження якості турнікетів, які виробляються в Україні, тими інституціями, які забезпечують дотримання якості в США".

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Деталі: Наразі в Збройних Силах України є затверджений перелік складових бойової аптечки, проте немає процедури та технічних засобів для того, щоб визначати їхню якість.

Після впровадження стандартизації, аптечки та турнікети, які надійшли у військові частини від держави, будуть перевірені. Аптечки, які не відповідають стандартам, вилучать та замінять на якісні.

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