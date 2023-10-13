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В Минобороны создадут медицинский департамент, стандартизирующий турникеты и аптечки

Татьяна ОлейникПятница, 13 октября 2023, 21:45
В Минобороны создадут медицинский департамент, стандартизирующий турникеты и аптечки
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Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал приказ о создании медицинского департамента при ведомстве, позволяющем провести стандартизацию турникетов и боевых аптечек украинских воинов.

Источник: заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова

Прямая речь: "Вместе с тем мы прорабатываем с западными партнерами возможность быстрого решения по подтверждению качества производимых в Украине турникетов теми институтами, которые обеспечивают соблюдение качества в США".

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Детали: В настоящее время в Вооруженных Силах Украины утвержден перечень составляющих боевой аптечки, однако нет процедуры и технических средств для того, чтобы определять их качество.

После внедрения стандартизации, аптечки и турникеты, поступившие в воинские части от государства, будут проверены. Аптечки, не соответствующие стандартам, будут изъяты и заменены на качественные.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Летом 2023 года разгорелся скандал с некачественными турникетами на фронте. В частности, в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Кровоостанавливающие турникеты не срабатывали при попытке остановки кровотечения военнослужащими из 82 бригады ДШВ во время выполнения боевых задач.
  • Скандал получил огласку 20 июля, когда об этом написала в соцсетях волонтер Оксана Корчинская. С ее поста началось большое общественное обсуждение проблем тактической медицины в Украине.
  • По данным Корчинской, на фронт могло попасть около 50-60 тысяч штук китайских турникетов. Хуже всего, что эти турникеты должны были зайти через командование Медицинских Сил ВСУ − орган, который в теории должен был бы не допускать такие вещи на фронт.
  • Командование Медицинских сил в свою очередь заявило, что после этой истории провело проверку турникетов и что "распространенная в медиа информация о неисправности турникетов в указанных аптечках не нашла подтверждения".
  • 31 июля комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки заслушал командование Медицинских сил относительно ситуации с такмедом и дал ему 2 недели на проверку всех аптечек военнослужащих в Украине.
  • В середине августа стало известно, что правоохранители расследуют уголовное производство относительно возможных нарушений при формировании аптечек для ВСУ.
  • Начальнику медицинской службы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Антону Шевчуку, который попросил Командование медицинских сил заменить некачественные китайские турникеты и попросил помочь с этим волонтера Оксану Корчинскую, объявили "строгий выговор".

Темы: Минобороны
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