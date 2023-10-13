В Минобороны создадут медицинский департамент, стандартизирующий турникеты и аптечки

Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал приказ о создании медицинского департамента при ведомстве, позволяющем провести стандартизацию турникетов и боевых аптечек украинских воинов.

Источник: заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова

Прямая речь: "Вместе с тем мы прорабатываем с западными партнерами возможность быстрого решения по подтверждению качества производимых в Украине турникетов теми институтами, которые обеспечивают соблюдение качества в США".

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Детали: В настоящее время в Вооруженных Силах Украины утвержден перечень составляющих боевой аптечки, однако нет процедуры и технических средств для того, чтобы определять их качество.

После внедрения стандартизации, аптечки и турникеты, поступившие в воинские части от государства, будут проверены. Аптечки, не соответствующие стандартам, будут изъяты и заменены на качественные.

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