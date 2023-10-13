В Минобороны создадут медицинский департамент, стандартизирующий турникеты и аптечки
Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал приказ о создании медицинского департамента при ведомстве, позволяющем провести стандартизацию турникетов и боевых аптечек украинских воинов.
Источник: заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова
Прямая речь: "Вместе с тем мы прорабатываем с западными партнерами возможность быстрого решения по подтверждению качества производимых в Украине турникетов теми институтами, которые обеспечивают соблюдение качества в США".
Детали: В настоящее время в Вооруженных Силах Украины утвержден перечень составляющих боевой аптечки, однако нет процедуры и технических средств для того, чтобы определять их качество.
После внедрения стандартизации, аптечки и турникеты, поступившие в воинские части от государства, будут проверены. Аптечки, не соответствующие стандартам, будут изъяты и заменены на качественные.
Предыстория:
- Летом 2023 года разгорелся скандал с некачественными турникетами на фронте. В частности, в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Кровоостанавливающие турникеты не срабатывали при попытке остановки кровотечения военнослужащими из 82 бригады ДШВ во время выполнения боевых задач.
- Скандал получил огласку 20 июля, когда об этом написала в соцсетях волонтер Оксана Корчинская. С ее поста началось большое общественное обсуждение проблем тактической медицины в Украине.
- По данным Корчинской, на фронт могло попасть около 50-60 тысяч штук китайских турникетов. Хуже всего, что эти турникеты должны были зайти через командование Медицинских Сил ВСУ − орган, который в теории должен был бы не допускать такие вещи на фронт.
- Командование Медицинских сил в свою очередь заявило, что после этой истории провело проверку турникетов и что "распространенная в медиа информация о неисправности турникетов в указанных аптечках не нашла подтверждения".
- 31 июля комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки заслушал командование Медицинских сил относительно ситуации с такмедом и дал ему 2 недели на проверку всех аптечек военнослужащих в Украине.
- В середине августа стало известно, что правоохранители расследуют уголовное производство относительно возможных нарушений при формировании аптечек для ВСУ.
- Начальнику медицинской службы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Антону Шевчуку, который попросил Командование медицинских сил заменить некачественные китайские турникеты и попросил помочь с этим волонтера Оксану Корчинскую, объявили "строгий выговор".