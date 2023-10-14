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Інформація про українців у полоні ХАМАСу не підтвердилася – посол

Катерина ТищенкоСубота, 14 жовтня 2023, 16:29
Інформація про українців у полоні ХАМАСу не підтвердилася – посол
Євген Корнійчук, фото з Facebook посольства

Інформація про те, що громадяни України перебувають у полоні бойовиків ХАМАСу, не підтвердилася.

Джерело: посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у коментарі ZN.UA

Деталі: За його словами, не підтвердилась інформація про те, що деякі громадяни України, яких вважають зниклими безвісти, потрапили в полон ХАМАСу.

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Корнійчук також повідомив, що найближчими днями з Ізраїлю до Румунії мають евакуювати щонайменше 360 українських громадян.

Пряма мова: "Сьогодні виїжджає 208, завтра – 152. І наступний рейс ми формуватимемо на 18 жовтня. Це всі квитки, які придбані через посольство".

Більше деталей: Дані щодо українців, загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАС, за словами Корнійчука, не змінилися. При цьому серед загиблих громадян України виключно український паспорт мала лише одна людина.

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При цьому Україна – одна з тих країн, що мають найбільшу кількість постраждалих в Ізраїлі під час нападу ХАМАС.

У посольстві України ZN.UA пояснювали, що значна кількість загиблих українців у Ізраїлі може бути пов'язана із низькою ціною на нерухомість та оренду в районах, які насамперед атакували терористи ХАМАС.

На евакуацію із Сектора Гази очікують 240 українських громадян. Однак, як повідомив Корнійчук, їх досі не вдалося вивезти через складну та неконтрольовану ситуацію.

Що передувало: 13 жовтня Корнійчук повідомляв, що, за попередньою інформацією від ізраїльської сторони, яку поки не вдалося підтвердити, в полоні бойовиків ХАМАС можуть перебувати громадяни України.

Раніше Корнійчук також повідомляв, що перший евакуаційний авіарейс з 200 громадянами України на борту вилетить з Ізраїлю до Румунії у суботу, 14 жовтня, наступний рейс планується в неділю.

За інформацією посольтва України в Ізраїлі, яке взяло дані МВС Ізраїлю, в цій країні через атаку терористів ХАМАС загинули вже 12 громадян України, в українському Міністерстві закордонних справ вказують, що за їхніми підтвердженими даними загиблих 11.

Теми: ІзраїльСектор Газиевакуація
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