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Информация об украинцах в плену ХАМАСа не подтвердилась – посол

Катерина ТищенкоСуббота, 14 октября 2023, 16:29
Информация об украинцах в плену ХАМАСа не подтвердилась – посол
Евгений Корнийчук, фото из Facebook посольства

Информация о том, что граждане Украины находятся в плену боевиков ХАМАСа, не подтвердилась.

Источник: посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в комментарии ZN.UA

Детали: По его словам, не подтвердилась информация о том, что некоторые граждане Украины, которых считают пропавшими без вести, попали в плен ХАМАСа.

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Корнийчук также сообщил, что в ближайшие дни из Израиля в Румынию должны эвакуировать не менее 360 украинских граждан.

Прямая речь: "Сегодня выезжает 208, завтра – 152. И следующий рейс мы будем формировать на 18 октября. Это все билеты, которые приобретены через посольство".

Больше деталей: Данные по украинцам, погибшим в Израиле в результате нападения ХАМАС, по словам Корнийчука, не изменились. При этом среди погибших граждан Украины исключительно украинский паспорт имел только один человек.

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При этом Украина – одна из тех стран, которые имеют наибольшее количество пострадавших в Израиле во время нападения ХАМАС.

В посольстве Украины ZN.UA объясняли, что значительное количество погибших украинцев в Израиле может быть связано с низкой ценой на недвижимость и аренду в районах, которые в первую очередь атаковали террористы ХАМАС.

Эвакуации из Сектора Газы ожидают 240 украинских граждан. Однако, как сообщил Корнийчук, их до сих пор не удалось вывезти из-за сложной и неконтролируемой ситуации.

Что предшествовало: 13 октября Корнийчук заявил, что, по предварительной информации от израильской стороны, которую пока не удалось подтвердить, в плену боевиков ХАМАС могут находиться граждане Украины.

Ранее Корнийчук также сообщал, что первый эвакуационный авиарейс с 200 гражданами Украины на борту вылетит из Израиля в Румынию в субботу, 14 октября, следующий рейс планируется в воскресенье.

По информации посольтва Украины в Израиле, которое взяло данные МВД Израиля, в этой стране из-за атаки террористов ХАМАС погибли уже 12 граждан Украины, в украинском Министерстве иностранных дел указывают, что по их подтвержденным данным погибших 11.

Темы: ИзраильСектор Газаэвакуация
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