Омбудсмен прибув до Єгипту, щоб організувати евакуацію українців із Сектора Гази
Омбудсмен Дмитро Лубінець прибув до Каїру, щоб допомогти налаштувати механізм евакуації громадян України з Сектора Гази.
Джерело: Лубінець у Facebook
Дослівно: "Прибув в Каїр (Єгипет) для того, щоб допомогти з налаштуванням механізму евакуації наших громадян із Сектора Гази.
Внаслідок нападу терористів ХАМАС на Ізраїль, у Секторі Гази залишаються заблокованими цивільні громадяни України. Ситуація там критична. Люди без світла, комунікацій, у небезпеці. Тому наразі термінової евакуації потребують 243 українці, а саме жінки та діти".
Деталі: Лубінець додав, що наразі заблокований прикордонний пункт перетину Рафах між Єгиптом і Сектором Гази.
"Тому президентом України Володимиром Зеленським на нараді було ухвалено рішення, щоб я як омбудсман України терміново прибув до Єгипту для зустрічей з відповідними органами задля вирішення цього гуманітарного питання", - повідомив він.
Лубінець додав, що співпрацює з Національною комісією з прав людини Єгипту, зокрема провів зустріч із президенткою комісії Муширою Хаттаб з метою обговорити механізм повернення додому українців.
Передісторія:
- 12 жовтня Армія оборони Ізраїлю опублікувала звернення до жителів Сектора Гази з закликом евакуюватися на південь протягом 24 годин задля власної безпеки і попередила, що продовжуватиме удари по терористичному угрупуванню ХАМАС.
- 14 жовтня Армія оборони Ізраїлю заявила, що здійснює "масовані" авіаудари по багатьох об'єктах ХАМАС у Секторі Гази й завершує підготовку до "масштабної наземної операції".
- Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що інформація про те, що громадяни України перебувають у полоні бойовиків ХАМАСу, не підтвердилася. Водночас близько 240 українських громадян досі не вдалося вивезти з Сектора Гази через складну та неконтрольовану ситуацію.