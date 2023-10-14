Омбудсмен прибув до Єгипту, щоб організувати евакуацію українців із Сектора Гази

Омбудсмен Дмитро Лубінець прибув до Каїру, щоб допомогти налаштувати механізм евакуації громадян України з Сектора Гази.

Джерело: Лубінець у Facebook

Дослівно: "Прибув в Каїр (Єгипет) для того, щоб допомогти з налаштуванням механізму евакуації наших громадян із Сектора Гази.

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Внаслідок нападу терористів ХАМАС на Ізраїль, у Секторі Гази залишаються заблокованими цивільні громадяни України. Ситуація там критична. Люди без світла, комунікацій, у небезпеці. Тому наразі термінової евакуації потребують 243 українці, а саме жінки та діти".

Деталі: Лубінець додав, що наразі заблокований прикордонний пункт перетину Рафах між Єгиптом і Сектором Гази.

"Тому президентом України Володимиром Зеленським на нараді було ухвалено рішення, щоб я як омбудсман України терміново прибув до Єгипту для зустрічей з відповідними органами задля вирішення цього гуманітарного питання", - повідомив він.

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Лубінець додав, що співпрацює з Національною комісією з прав людини Єгипту, зокрема провів зустріч із президенткою комісії Муширою Хаттаб з метою обговорити механізм повернення додому українців.

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