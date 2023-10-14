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Омбудсмен прибыл в Египет, чтобы организовать эвакуацию украинцев из Сектора Газы

Катерина ТищенкоСуббота, 14 октября 2023, 19:51
Омбудсмен прибыл в Египет, чтобы организовать эвакуацию украинцев из Сектора Газы
разрушения в Газе 14 октября, фото: NurPhoto via Getty Images

Омбудсмен Дмитрий Лубинец прибыл в Каир, чтобы помочь настроить механизм эвакуации граждан Украины из Сектора Газы.

Источник: Лубинец в Facebook

Дословно: "Прибыл в Каир (Египет) для того, чтобы помочь с настройкой механизма эвакуации наших граждан из Сектора Газы.

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В результате нападения террористов ХАМАС на Израиль, в Секторе Газы остаются заблокированными гражданские граждане Украины. Ситуация там критическая. Люди без света, коммуникаций, в опасности. Поэтому сейчас в срочной эвакуации нуждаются 243 украинца, а именно женщины и дети".

Детали: Лубинец добавил, что сейчас заблокирован пограничный пункт пересечения Рафах между Египтом и Сектором Газы.

"Поэтому президентом Украины Владимиром Зеленским на совещании было принято решение, чтобы я как омбудсмен Украины срочно прибыл в Египет для встреч с соответствующими органами для решения этого гуманитарного вопроса", - сообщил он.

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Лубинец добавил, что сотрудничает с Национальной комиссией по правам человека Египта, в частности провел встречу с президентом комиссии Муширой Хаттаб с целью обсудить механизм возвращения домой украинцев.

Предыстория:

  • 12 октября Армия обороны Израиля опубликовала обращение к жителям Газы с призывом эвакуироваться на юг в течение 24 часов для собственной безопасности и предупредила, что будет продолжать удары по террористической группировке ХАМАС.
  • 14 октября Армия обороны Израиля заявила, что осуществляет "массированные" авиаудары по многим объектам ХАМАС в Секторе Газы и завершает подготовку к "масштабной наземной операции".
  • Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что информация о том, что граждане Украины находятся в плену боевиков ХАМАСа, не подтвердилась. В то же время около 240 украинских граждан до сих пор не удалось вывезти из Сектора Газа из-за сложной и неконтролируемой ситуации.

Темы: омбудсменЕгипетСектор ГазаИзраиль
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