Омбудсмен прибыл в Египет, чтобы организовать эвакуацию украинцев из Сектора Газы

Омбудсмен Дмитрий Лубинец прибыл в Каир, чтобы помочь настроить механизм эвакуации граждан Украины из Сектора Газы.

Источник: Лубинец в Facebook

Дословно: "Прибыл в Каир (Египет) для того, чтобы помочь с настройкой механизма эвакуации наших граждан из Сектора Газы.

Реклама:

В результате нападения террористов ХАМАС на Израиль, в Секторе Газы остаются заблокированными гражданские граждане Украины. Ситуация там критическая. Люди без света, коммуникаций, в опасности. Поэтому сейчас в срочной эвакуации нуждаются 243 украинца, а именно женщины и дети".

Детали: Лубинец добавил, что сейчас заблокирован пограничный пункт пересечения Рафах между Египтом и Сектором Газы.

"Поэтому президентом Украины Владимиром Зеленским на совещании было принято решение, чтобы я как омбудсмен Украины срочно прибыл в Египет для встреч с соответствующими органами для решения этого гуманитарного вопроса", - сообщил он.

ВИДЕО ДНЯ

Лубинец добавил, что сотрудничает с Национальной комиссией по правам человека Египта, в частности провел встречу с президентом комиссии Муширой Хаттаб с целью обсудить механизм возвращения домой украинцев.

Предыстория: