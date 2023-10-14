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Армия Израиля заявляет, что ХАМАС блокирует выезд населения Сектора Газа на юг

Катерина ТищенкоСуббота, 14 октября 2023, 21:20
Армия Израиля заявляет, что ХАМАС блокирует выезд населения Сектора Газа на юг
израильские войска недалеко от Сектора Газы 14 октября, фото: picture alliance via Getty Images

Армия обороны Израиля заявляет, что террористическая группировка ХАМАС препятствует эвакуации палестинцев из северной части Сектора Газы.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ

Детали: Армия обороны Израиля предупредила жителей северной части Сектора Газы о необходимости эвакуации на фоне подготовки к ожидаемому наземному вторжению. В этом районе проживает около 1 миллиона человек.

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Израильские военные заявили, что они идентифицировали сотни тысяч палестинцев, которые движутся на юг, но многие из них застряли в пробках, вызванных блокпостами ХАМАС.

"ХАМАС затрудняет передвижение жителей Сектора Газы по главным дорогам и препятствует проезду транспортных средств на этих дорогах", - заявляют в ЦАХАЛе.

Военные обнародовали видео, на котором показано интенсивное движение в Секторе Газы, которое, по их словам, вызвано блокпостами ХАМАСа.

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Прямая речь представителя ЦАХАЛа Даниэля Хагари: "Мы видим активные усилия ХАМАСа, направленные на то, чтобы заблокировать и не допустить выезд населения на юг. ХАМАС хочет показать миру, что у него есть жертвы и погибшие.

Мы продолжаем призывать жителей Газы уходить на юг... ХАМАС хочет, чтобы вы были живым щитом... Это для вашей личной безопасности. В ближайшее время мы собираемся очень широко атаковать город Газа".

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Темы: ИзраильСектор Газа
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