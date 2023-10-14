Первый эвакуационный рейс с украинцами вылетел из Тель-Авива

Первый эвакуационный рейс из Израиля с 207 гражданами Украины вылетел из Тель-Авива в Бухарест.

Источник: представитель МИД Украины Олег Николенко в Facebook, посольство Украины в Израиле

Дословно: "Первый эвакуационный рейс с 207 гражданами Украины, в том числе 63 детьми, на борту вылетел из Тель-Авива в Бухарест.

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Следующий рейс планируется на завтра, 15 октября, в г. Клуж (Румыния). Планируем вывезти 155 украинцев".

Детали: Посольство Украины в Израиле сообщило, что первым эвакуационным рейсом авиакомпании HiSky в Бахарест в первую очередь отправились "дети, женщины, пожилые люди, а также те граждане, которые уже несколько дней находились в Бен Гурионе и не могли вылететь из-за массовой отмены перевозчиками авиарейсов".

По прибытию в г. Бухарест украинцы получат помощь от посольства Украины в Румынии и румынских партнеров.

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Что предшествовало: Посол Украины в Израиле в субботу сообщал, что в ближайшие дни из этой страны в Румынию должны эвакуировать не менее 360 украинских граждан.

"Сегодня выезжает 208, завтра - 152. И следующий рейс мы будем формировать на 18 октября", - говорил он.

Посол также сообщил, что информация о том, что граждане Украины находятся в плену боевиков ХАМАСа, не подтвердилась.

В то же время, омбудсмен Дмитрий Лубинец прибыл в Каир, чтобы помочь настроить механизм эвакуации граждан Украины из Сектора Газы. По его данным, в срочной эвакуации из Сектора Газы нуждаются 243 украинца. МИД Израиля в субботу за два часа до запланированной эвакуации украинцев и других иностранцев из Сектора Газы по непонятным причинам отозвало такое разрешение.