Лубінець: Ізраїль відкликав дозвіл на евакуацію іноземців із Сектора Гази за дві години до початку

МЗС Ізраїлю в суботу за дві години до запланованої евакуації українців та інших іноземців із Сектору Гази з незрозумілих причин відкликало такий дозвіл.

Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Вчора був офіційно підкріплений документально дозвіл на евакуацію громадян України, як і інших громадян іноземних держав, які повинні були перетнути пункт перетину "Рафах". Це фактично єдиний пункт перетину, який може застосовуватися для евакуації цивільного населення, і громадяни іноземних країн могли вийти на територію Єгипту.

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Сьогодні за дві години до цієї евакуації з незрозумілих причин МЗС Ізраїлю повідомило про те, що вони не гарантують безпеку і відкликають цей дозвіл.

Уже є офіційна заява від нашого МЗС, наш посол надіслав офіційно ноту протесту. За нашою інформацією, так само зробили або планують зробити ще низка країн. Ми не розуміємо, чому не дозволяють евакуацію громадянам України, як і решті громадян іноземних держав. Тим більше, що всі наполягають на тому, що в першу чергу евакуацію запросили жінки і діти".

Деталі: Омбудсмен додав, що сам пункт пропуску "Рафал" відкритий з боку Єгипту, як стверджує єгипетська влада.

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"Фактично від Ізраїлю ми просимо, щоб цей пункт перетину був безпечний і його просто не бомбили. Від палестинців і влади Палестини ми просимо, щоб просто дозволили вийти нашим громадянам, а єгипетська влада – просто їх пропустила, прийняла", – сказав він.

За словами Лубінця, ситуацію в Секторі Гази "треба називати гуманітарною катастрофою".

"За нашою інформацією, там не просто відключення світла, проблеми з водою, з їжею, з ліками, проблема в тому, що там немає вже мобільного зв'язку. І наш коннект з нашими громадянами теж втрачається", – сказав він.

Лубінець зазначив, що на сьогодні відомо про 243 українці, які потребують евакуації з Сектора Гази, але ця цифра буде зростати.

"Загальний образ – це наші громадянки України, які вийшли заміж за палестинців і проживали на території Сектора Гази. В сім’ях зявились діти. У когось з дітей є документи українського зразка, у когось немає, в когось вийшов термін щодо українських паспортів. МЗС, на мій погляд, працює максимально ефективно… Нам не важливо, документи прострочені чи не прострочені. Це громадяни України, ми зробимо все, щоб їх евакуювати", – наголосив Лубінець.

Що передувало: Раніше ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати, Ізраїль та Єгипет досягли домовленості щодо того, аби іноземні громадяни у Секторі Гази могли залишити регіон. Домовленість передбачала, що іноземні громадяни, яких ескалація застала на території Сектору Гази, зможуть виїхати звідти до Єгипту через пункт пропуску "Рафах" у другій половині дня суботи.

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