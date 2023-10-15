Президент Палестини заявив Байдену, що виключає евакуацію палестинців із Гази

Президент США Джо Байден провів окремі телефонні розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу і президентом Палестини Махмудом Аббасом.

Джерело: Reuters із посиланням на заяви офісів ізраїльського і палестинського лідерів

Деталі: Нетаньягу сказав Байдену, що "єдність і рішучість" необхідні для досягнення бойових цілей Ізраїлю проти правителів ХАМАСу в Газі, повідомили в офісі Нетаньяху, додавши, що він подякував Байдену за підтримку.

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Офіс Аббаса повідомив, що палестинський лідер сказав Байдену, що він виключає переміщення палестинців з Гази, як відповідь Ізраїлю на смертоносний напад ХАМАС на його територію.

Передісторія:

12 жовтня Армія оборони Ізраїлю опублікувала звернення до жителів Сектора Гази з закликом евакуюватися на південь протягом 24 годин задля власної безпеки і попередила, що продовжуватиме удари по терористичному угрупуванню ХАМАС.

14 жовтня Армія оборони Ізраїлю заявила, що здійснює "масовані" авіаудари по багатьох об'єктах ХАМАС у Секторі Гази й завершує підготовку до "масштабної наземної операції".

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що терористичне угрупування ХАМАС перешкоджає евакуації палестинців із північної частини Сектора Гази.