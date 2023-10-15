Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Президент Палестини заявив Байдену, що виключає евакуацію палестинців із Гази

"Українська правда"Неділя, 15 жовтня 2023, 00:26
Президент Палестини заявив Байдену, що виключає евакуацію палестинців із Гази
Махмуд Аббас, фото Anadolu Agency

Президент США Джо Байден провів окремі телефонні розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу і президентом Палестини Махмудом Аббасом.

Джерело: Reuters із посиланням на заяви офісів ізраїльського і палестинського лідерів

Деталі: Нетаньягу сказав Байдену, що "єдність і рішучість" необхідні для досягнення бойових цілей Ізраїлю проти правителів ХАМАСу в Газі, повідомили в офісі Нетаньяху, додавши, що він подякував Байдену за підтримку.

Реклама:

Офіс Аббаса повідомив, що палестинський лідер сказав Байдену, що він виключає переміщення палестинців з Гази, як відповідь Ізраїлю на смертоносний напад ХАМАС на його територію.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: БайденІзраїль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено о 23:40В Україні триває масована повітряна атака

У Польщі затримали українця, який погрожував ножем прикордонникам

інфографіка70% росіян підтримали б рішення Путіна припинити війну – опитування

Будівлі "Квіти України" повернули статус пам'ятки

У США викрили трьох росіян на контрабанді для армії РФ на $10 мільйонів

фото, відеоУ Донецьку палають цистерни з пальним: окупанти скаржаться на прильоти

Усі новини...
Байден
За рік до виборів Байден випереджає Трампа, але програє іншим республіканцям – опитування
Байден оприлюднить план фінансування для України та Ізраїлю наступного тижня – Reuters
Великий політичний шторм США насувається на Україну
Останні новини
01:24
фотоЦАХАЛ заявив про ліквідацію ще одного ватажка ХАМАС
00:40
оновлено від 00:04На Полтавщині пролунали вибухи – ЗМІ
00:30
Міноборони РФ заявило про перехоплення українських БпЛА над Курською областю
00:15
ОВА: На Хмельниччині пролунали вибухи, працювала ППО
23:41
оновлено о 23:40В Україні триває масована повітряна атака
23:26
У Польщі затримали українця, який погрожував ножем прикордонникам
23:02
Економічні новини 31 жовтня: тестова версія оновленого Держстату, суд повернув "Квітам України" статус пам'ятки
22:54
Байден може накласти вето на бюджетний законопроєкт, у якому не буде коштів на допомогу Україні
22:47
Зеленський: Успіх України в битві за Чорне море – це те, що буде в підручниках історії
21:56
інфографіка70% росіян підтримали б рішення Путіна припинити війну – опитування
Усі новини...
Реклама: