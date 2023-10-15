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Президент Палестины заявил Байдену, что исключает эвакуацию палестинцев из Газы

"Украинская правда"Воскресенье, 15 октября 2023, 00:26
Президент Палестины заявил Байдену, что исключает эвакуацию палестинцев из Газы
Махмуд Аббас, фото Anadolu Agency

Президент США Джо Байден провел отдельные телефонные разговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Источник: Reuters со ссылкой на заявления офисов израильского и палестинского лидеров

Детали: Нетаньяху сказал Байдену, что "единство и решимость" необходимы для достижения боевых целей Израиля против правителей ХАМАСа в Газе, сообщили в офисе Нетаньяху, добавив, что он поблагодарил Байдена за поддержку.

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Офис Аббаса сообщил, что палестинский лидер сказал Байдену, что он исключает перемещение палестинцев из Газы, как ответ Израиля на смертоносное нападение ХАМАС на его территорию.

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Темы: БайденИзраиль
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