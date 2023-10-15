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Ізраїль повторно атакував сирійський міжнародний аеропорт – ЗМІ

Ольга Глущенко Неділя, 15 жовтня 2023, 01:46
Ізраїль повторно атакував сирійський міжнародний аеропорт – ЗМІ
авіаатака, ілюстративне фото Getty Images

Вночі 15 жовтня ЦАХАЛ завдав удару по міжнародному аеропорту Алеппо, вивівши його з ладу.

Джерело: The Times of Israel із посиланням на сирійські ЗМІ

Дослівно: "Сирійське проурядове ЗМІ повідомляє, що ізраїльські військові атакували міжнародний аеропорт північного міста Алеппо, в результаті чого він був виведений з ладу".

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Деталі: Газета "Аль-Ватан" повідомляє, що удар припав на злітно-посадкову смугу аеропорту Алеппо, що вивело його з ладу всього через кілька годин після того, як його було відремонтовано після аналогічного ізраїльського удару в четвер.

Атака на аеропорт Алеппо сталася невдовзі після того, як дві ракети були випущені з Сирії по Голанських висотах.

Що передувало: У четвер сирійські медіа повідомили, що Ізраїль завдав удару по двох головних аеропортах у Сирії.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 10 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Ізраїль переходить до "повноцінного наступу" на Сектор Гази.
  • Того ж дня ізраїльські сили оборони повідомили, що зафіксували кілька запусків із Сирії по території Ізраїля

Теми: ІзраїльСиріяавіа
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