Ізраїль повторно атакував сирійський міжнародний аеропорт – ЗМІ

Вночі 15 жовтня ЦАХАЛ завдав удару по міжнародному аеропорту Алеппо, вивівши його з ладу.

Джерело: The Times of Israel із посиланням на сирійські ЗМІ

Дослівно: "Сирійське проурядове ЗМІ повідомляє, що ізраїльські військові атакували міжнародний аеропорт північного міста Алеппо, в результаті чого він був виведений з ладу".

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Деталі: Газета "Аль-Ватан" повідомляє, що удар припав на злітно-посадкову смугу аеропорту Алеппо, що вивело його з ладу всього через кілька годин після того, як його було відремонтовано після аналогічного ізраїльського удару в четвер.

Атака на аеропорт Алеппо сталася невдовзі після того, як дві ракети були випущені з Сирії по Голанських висотах.

Що передувало: У четвер сирійські медіа повідомили, що Ізраїль завдав удару по двох головних аеропортах у Сирії.

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