Ізраїль повторно атакував сирійський міжнародний аеропорт – ЗМІ
Вночі 15 жовтня ЦАХАЛ завдав удару по міжнародному аеропорту Алеппо, вивівши його з ладу.
Джерело: The Times of Israel із посиланням на сирійські ЗМІ
Дослівно: "Сирійське проурядове ЗМІ повідомляє, що ізраїльські військові атакували міжнародний аеропорт північного міста Алеппо, в результаті чого він був виведений з ладу".
Деталі: Газета "Аль-Ватан" повідомляє, що удар припав на злітно-посадкову смугу аеропорту Алеппо, що вивело його з ладу всього через кілька годин після того, як його було відремонтовано після аналогічного ізраїльського удару в четвер.
Атака на аеропорт Алеппо сталася невдовзі після того, як дві ракети були випущені з Сирії по Голанських висотах.
Що передувало: У четвер сирійські медіа повідомили, що Ізраїль завдав удару по двох головних аеропортах у Сирії.
Передісторія:
- 10 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Ізраїль переходить до "повноцінного наступу" на Сектор Гази.
- Того ж дня ізраїльські сили оборони повідомили, що зафіксували кілька запусків із Сирії по території Ізраїля