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Израиль повторно атаковал сирийский международный аэропорт – СМИ

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 15 октября 2023, 01:46
Израиль повторно атаковал сирийский международный аэропорт – СМИ
авиаатака, иллюстративное фото Getty Images

Ночью 15 октября ЦАХАЛ нанес удар по международному аэропорту Алеппо, выведя его из строя.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на сирийские СМИ

Дословно: "Сирийское проправительственное СМИ сообщает, что израильские военные атаковали международный аэропорт северного города Алеппо, в результате чего он был выведен из строя".

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Детали: Газета "Аль-Ватан" сообщает, что удар пришелся на взлетно-посадочную полосу аэропорта Алеппо, что вывело его из строя всего через несколько часов после того, как он был отремонтирован после аналогичного израильского удара в четверг.

Атака на аэропорт Алеппо произошла вскоре после того, как две ракеты были выпущены из Сирии по Голанским высотам.

Что предшествовало: В четверг сирийские медиа сообщили, что Израиль нанес удар по двум главным аэропортам в Сирии.

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Предыстория:

  • 10 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль переходит к "полноценному наступлению" на Сектор Газа.
  • В тот же день израильские силы обороны сообщили, что зафиксировали несколько запусков из Сирии по территории Израиля

Темы: ИзраильСирияавиа
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