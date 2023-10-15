Израиль повторно атаковал сирийский международный аэропорт – СМИ
Ночью 15 октября ЦАХАЛ нанес удар по международному аэропорту Алеппо, выведя его из строя.
Источник: The Times of Israel со ссылкой на сирийские СМИ
Дословно: "Сирийское проправительственное СМИ сообщает, что израильские военные атаковали международный аэропорт северного города Алеппо, в результате чего он был выведен из строя".
Детали: Газета "Аль-Ватан" сообщает, что удар пришелся на взлетно-посадочную полосу аэропорта Алеппо, что вывело его из строя всего через несколько часов после того, как он был отремонтирован после аналогичного израильского удара в четверг.
Атака на аэропорт Алеппо произошла вскоре после того, как две ракеты были выпущены из Сирии по Голанским высотам.
Что предшествовало: В четверг сирийские медиа сообщили, что Израиль нанес удар по двум главным аэропортам в Сирии.
Предыстория:
- 10 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль переходит к "полноценному наступлению" на Сектор Газа.
- В тот же день израильские силы обороны сообщили, что зафиксировали несколько запусков из Сирии по территории Израиля