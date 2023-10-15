Миротворці ООН у Лівані заявили про ракетний удар по своїй штаб-квартирі

Тимчасові сили ООН у Лівані заявили, що в їхню штаб-квартиру в південно-ліванському місті Ен-Накура влучила ракета.

Джерело: Тимчасові сили Організації Об'єднаних Націй у Лівані (UNIFIL) у Telegram

Дослівно: "Сьогодні ми спостерігаємо інтенсивні перестрілки на кількох ділянках вздовж "блакитної лінії" між ліванською територією та Ізраїлем.

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Удари були по обидва боки "блакитної лінії". Наша штаб-квартира в Ен-Накурі була обстріляна ракетою, і ми працюємо над тим, щоб з'ясувати, звідки вона була випущена. Наші миротворці в цей час не були в укриттях. На щастя, ніхто не постраждав".

Деталі: В UNIFIL закликали "всі залучені сторони припинити вогонь" і дозволити миротворцям "допомогти знайти рішення".

"Ніхто не хоче бачити більше поранених чи вбитих людей. Ми нагадуємо всім залученим сторонам, що напади на цивільних осіб або персонал ООН є порушенням міжнародного права і можуть бути прирівняні до воєнних злочинів", - йдеться в заяві.

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Довідка: Тимчасові сили Організації Об'єднаних Націй у Лівані (UNIFIL) – миротворча місія ООН, заснована 19 березня 1978 року Резолюціями Ради Безпеки ООН для підтвердження виведення ізраїльських військ з Лівану.

Після війни в Лівані 2006 року Рада Безпеки ООН розширила мандат UNIFIL і вирішила, що вони, серед іншого, будуть здійснювати спостереження за припиненням бойових дій; супроводжувати і підтримувати Ліванські збройні сили під час їх розгортання на півдні Лівану; а також надавати допомогу для забезпечення гуманітарного доступу до цивільного населення і добровільного і безпечного повернення переміщених осіб.

Мандат UNIFIL щорічно поновлюється Радою Безпеки ООН, востаннє він був продовжений 1 вересня 2023 року.

До складу місії входять 10 000 миротворців з 46 країн, завданням яких є допомога ліванській армії в захисті півдня країни. Фінансування місії щорічно затверджується Генеральною Асамблеєю ООН.

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