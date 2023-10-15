Миротворцы ООН в Ливане заявили о ракетном ударе по своей штаб-квартире

Временные силы ООН в Ливане заявили, что в их штаб-квартиру в южно-ливанском городе Эн-Накура попала ракета.

Источник: Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане (UNIFIL) в Telegram

Дословно: "Сегодня мы наблюдаем интенсивные перестрелки на нескольких участках вдоль "голубой линии" между ливанской территорией и Израилем.

Реклама:

Удары были по обе стороны "голубой линии". Наша штаб-квартира в Эн-Накуре была обстреляна ракетой, и мы работаем над тем, чтобы выяснить, откуда она была выпущена. Наши миротворцы в это время не были в укрытиях. К счастью, никто не пострадал".

Детали: В UNIFIL призвали "все вовлеченные стороны прекратить огонь" и позволить миротворцам "помочь найти решение".

"Никто не хочет видеть больше раненых или убитых людей. Мы напоминаем всем вовлеченным сторонам, что нападения на гражданских лиц или персонал ООН являются нарушением международного права и могут быть приравнены к военным преступлениям", - говорится в заявлении.

ВИДЕО ДНЯ

Справка: Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане (UNIFIL) – миротворческая миссия ООН, основанная 19 марта 1978 года Резолюциями Совета Безопасности ООН для подтверждения вывода израильских войск из Ливана.

После войны в Ливане 2006 года Совет Безопасности ООН расширил мандат UNIFIL и решил, что они, среди прочего, будут осуществлять наблюдение за прекращением боевых действий; сопровождать и поддерживать Ливанские вооруженные силы во время их развертывания на юге Ливана; а также оказывать помощь для обеспечения гуманитарного доступа к гражданскому населению и добровольного и безопасного возвращения перемещенных лиц.

Мандат UNIFIL ежегодно возобновляется Советом Безопасности ООН, в последний раз он был продлен 1 сентября 2023 года.

В состав миссии входят 10 000 миротворцев из 46 стран, задачей которых является помощь ливанской армии в защите юга страны. Финансирование миссии ежегодно утверждается Генеральной Ассамблеей ООН.

Предыстория: