Повітряники повідомили, в яких містах працювала ППО по ворожих "Шахедах"
Понеділок, 16 жовтня 2023, 04:36
Вранці 16 жовтня під час оголошеної повітряної тривоги Повітряні сили повідомили про роботу ППО у містах України.
Джерело: Повітряні сили
Дослівно: "Кропивницький, Миргород, Хмельницький, Старокостянтинів – атака "Шахедів" триває!
Реклама:
Працює ППО!"
Що передувало: Близько опівночі в різних областях України почали оголошувати тривогу через ракетну загрозу і ворожі "Шахеди".
У деяких містах пролунали вибухи.
ВІДЕО ДНЯ