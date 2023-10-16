Повітряники повідомили, в яких містах працювала ППО по ворожих "Шахедах"

Вранці 16 жовтня під час оголошеної повітряної тривоги Повітряні сили повідомили про роботу ППО у містах України.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Кропивницький, Миргород, Хмельницький, Старокостянтинів – атака "Шахедів" триває!

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Працює ППО!"

Що передувало: Близько опівночі в різних областях України почали оголошувати тривогу через ракетну загрозу і ворожі "Шахеди".

У деяких містах пролунали вибухи.