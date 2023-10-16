Воздушники сообщили, в каких городах работала ПВО по вражеским "Шахедам"
Понедельник, 16 октября 2023, 04:36
Утром 16 октября во время объявленной воздушной тревоги Воздушные силы сообщили о работе ПВО в городах Украины.
Источник: Воздушные силы
Дословно: "Кропивницкий, Миргород, Хмельницкий, Староконстантинов – атака "Шахедов" продолжается!
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Работает ПВО!"
Что предшествовало: Около полуночи в разных областях Украины начали объявлять тревогу из-за ракетной угрозы и вражеских "Шахедов".
В некоторых городах прогремели взрывы.
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