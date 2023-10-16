Повітряні сили збили 2 з 6 ракет та 11 з 12 російських дронів
Понеділок, 16 жовтня 2023, 08:28
Росіяни уночі атакували Україну 6 ракетами та 12 "Шахедами", 2 ракети та 11 безпілотників вдалося збити.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно ПС: "Усього зафіксовано застосування однієї балістичної ракети "Іскандер М", п’яти керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".
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У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 "Shahed-136/131"".
Деталі: Повідомляється, що авіаційними ракетами окупанти атакували північні та східні регіони України.
"Шахеди" ж росіяни направили у різних напрямках, зокрема на захід.
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