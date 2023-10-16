Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Повітряні сили збили 2 з 6 ракет та 11 з 12 російських дронів

Ірина БалачукПонеділок, 16 жовтня 2023, 08:28
Повітряні сили збили 2 з 6 ракет та 11 з 12 російських дронів
ЗРК "Patriot". Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Росіяни уночі атакували Україну 6 ракетами та 12 "Шахедами", 2 ракети та 11 безпілотників вдалося збити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Усього зафіксовано застосування однієї балістичної ракети "Іскандер М", п’яти керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Реклама:

У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 "Shahed-136/131"".

Деталі: Повідомляється, що авіаційними ракетами окупанти атакували північні та східні регіони України.  

"Шахеди" ж росіяни направили у різних напрямках, зокрема на захід.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: безпілотникиракетний ударПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, доповненоВ окупованій Волновасі в будинку знайшли 9 тіл дорослих та дітей. Підозрюють військових РФ

Прикордонники збили російський літак біля Авдіївки

Транзит російського газу Україною припиниться після 2024 року

Президент Ірану: Ізраїль перейшов червоні лінії

відеоНапередодні бою з Усиком Ф'юрі ледь не програв ексчемпіону UFC

Росія вдарила ракетою по Полтавщині

Усі новини...
Путін і росіяни змінили риторику про наступ своїх вояк на Авдіївку – аналітики
Саакашвілі попросив ЄС і Меркель допомогти
На Кіровоградщині є влучання внаслідок нічної атаки, один поранений
Більше половини німців підтримують рішення Шольца поки не давати Україні ракети Taurus
Останні новини
18:46
США заявили про "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході
18:31
У РФ пригрозили конфіскувати активи ЄС, якщо заморожені кошти передадуть Україні
18:18
відеоУ російській Республіці Комі горять резервуари з нафтою
18:08
відеоНафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ атакували 2 дрони СБУ – джерело
17:53
В Україні вже створено 70 індустріальних парків – Шмигаль
17:45
Росіяни атакували Херсон з артилерії, є постраждалі
17:29
Греція думає створити морський гуманітарний коридор для Гази – ЗМІ
17:24
Умєров із Наєвим обговорили готовність дати відсіч ворогам із півночі
16:53
Зустріч на Мальті: ініціювали коаліцію для повернення викрадених Росією дітей
16:40
оновленоПоранений через обстріл чоловік на Херсонщині помер у лікарні
Усі новини...
Реклама: