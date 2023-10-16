Воздушные силы сбили 2 из 6 ракет и 11 из 12 российских дронов

Россияне ночью атаковали Украину 6 ракетами и 12 "Шахедами", 2 ракеты и 11 беспилотников удалось сбить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ПС: "Всего зафиксировано применение одной баллистической ракеты "Искандер М", пяти управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

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В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожено две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 "Shahed-136/131"".

Детали: Сообщается, что авиационными ракетами оккупанты атаковали северные и восточные регионы Украины.

"Шахеды" же россияне направили в разных направлениях, в частности на запад.

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