Воздушные силы сбили 2 из 6 ракет и 11 из 12 российских дронов
Понедельник, 16 октября 2023, 08:28
Россияне ночью атаковали Украину 6 ракетами и 12 "Шахедами", 2 ракеты и 11 беспилотников удалось сбить.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ПС: "Всего зафиксировано применение одной баллистической ракеты "Искандер М", пяти управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".
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В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожено две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 "Shahed-136/131"".
Детали: Сообщается, что авиационными ракетами оккупанты атаковали северные и восточные регионы Украины.
"Шахеды" же россияне направили в разных направлениях, в частности на запад.
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Предыстория:
- Ночью россияне атаковали Днепропетровскую область ракетами − одну удалось сбить, другая попала по территории Днепровского района.
- Двое взрослых и 10-летний ребенок пострадали в Полтавской области в результате российской атаки.