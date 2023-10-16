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РФ вела штурмовые действия на Авдеевском направлении при поддержке авиации – Генштаб

Татьяна ОлейникПонедельник, 16 октября 2023, 19:11
РФ вела штурмовые действия на Авдеевском направлении при поддержке авиации – Генштаб
иллюстративное фото - генштаб всу

Российские войска вели безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайске Донецкой области, Силы обороны отразили 7 атак противника.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "В течение суток произошло 53 боевых столкновения. Всего враг нанес 6 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам".

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Детали: На Купянском направлении украинские воины отразили 12 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области и еще 4 атаки возле Стельмаховки и Надежды Луганской области.

3 атаки противника украинские воины отразили на Бахмутском направлении в районе населенного пункта Андреевка.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населённых пунктов Авдеевка, Первомайское Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 7 атак противника.

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Силы обороны успешно отразили 16 атак врага в районе Марьинки Донецкой области на Марьинском направлении.

На Шахтерском направлении украинские воины отбили атаки врага южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили все атаки врага юго-западнее Новоданиловки Запорожской области. Также противник пытался восстановить утраченное положение западнее Роботиного и западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел.

Дословно: "В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 1 артиллерийское средство противника".

Темы: АвдеевкаГенштабвойна
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