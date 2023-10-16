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У Херсоні всі будинки підключили до водопостачання після обстрілу напередодні

Тетяна ОлійникПонеділок, 16 жовтня 2023, 20:36
У Херсоні всі будинки підключили до водопостачання після обстрілу напередодні
фото Дмитра ларіна, уП

У Херсоні всі будинки, які залишалися без води через російський обстріл авіабомбами 15 жовтня, вдалося підключити до водопостачання.

Джерело: начальник Херсонської МВА Роман Мрочко в Telegram

Пряма мова: "На цю годину енергетики відновили на центральному теплопункті електрику, працівники водоканалу заживили насосні агрегати. Всі будинки вдалося підключити до водопостачання. Ремонтні роботи завершені".

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Теми: Херсонобстрілвода
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