У Херсоні всі будинки підключили до водопостачання після обстрілу напередодні

У Херсоні всі будинки, які залишалися без води через російський обстріл авіабомбами 15 жовтня, вдалося підключити до водопостачання.

Джерело: начальник Херсонської МВА Роман Мрочко в Telegram

Пряма мова: "На цю годину енергетики відновили на центральному теплопункті електрику, працівники водоканалу заживили насосні агрегати. Всі будинки вдалося підключити до водопостачання. Ремонтні роботи завершені".

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