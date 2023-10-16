У Херсоні всі будинки підключили до водопостачання після обстрілу напередодні
Понеділок, 16 жовтня 2023, 20:36
У Херсоні всі будинки, які залишалися без води через російський обстріл авіабомбами 15 жовтня, вдалося підключити до водопостачання.
Джерело: начальник Херсонської МВА Роман Мрочко в Telegram
Пряма мова: "На цю годину енергетики відновили на центральному теплопункті електрику, працівники водоканалу заживили насосні агрегати. Всі будинки вдалося підключити до водопостачання. Ремонтні роботи завершені".
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Що передувало:
- Вранці 15 жовтня у Херсоні пролунав потужний вибух, після цього у деяких районах зникла електрика та виникли перебої з водопостачанням.
- У вечірньому звернені 15 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Херсоні відновили постачання електрики, води не було на той момент ще в десяти будинках.