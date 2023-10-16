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В Херсоне все дома подключили к водоснабжению после обстрела накануне

Татьяна ОлейникПонедельник, 16 октября 2023, 20:36
В Херсоне все дома подключили к водоснабжению после обстрела накануне
фото Дмитрия Ларина, уп

В Херсоне все дома, которые оставались без воды из-за российских обстрелов авиабомбами 15 октября, удалось подключить к водоснабжению.

Источник: начальник Херсонской МВА Роман Мрочко в Telegram

Прямая речь: "К настоящему времени энергетики восстановили на центральном теплопункте электричество, работники водоканала заживили насосные агрегаты. Все дома удалось подключить к водоснабжению. Ремонтные работы завершены".

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Что предшествовало:

  • Утром 15 октября в Херсоне раздался мощный взрыв, после этого в некоторых районах исчезло электричество и возникли перебои с водоснабжением.
    В вечернем обращении 15 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Херсоне возобновили поставки электричества, воды на тот момент не было еще в десяти домах.

Темы: Херсонобстрелвода
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