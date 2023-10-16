В Херсоне все дома подключили к водоснабжению после обстрела накануне

В Херсоне все дома, которые оставались без воды из-за российских обстрелов авиабомбами 15 октября, удалось подключить к водоснабжению.

Источник: начальник Херсонской МВА Роман Мрочко в Telegram

Прямая речь: "К настоящему времени энергетики восстановили на центральном теплопункте электричество, работники водоканала заживили насосные агрегаты. Все дома удалось подключить к водоснабжению. Ремонтные работы завершены".

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